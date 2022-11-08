زرقان وبن بوعلي خارج سباق كأس بلجيكا

ودّع اللاعبان الدوليان الجزائريان آدم زرقان وأحمد النذير بن بوعلي سهرة الثلاثاء مُبكّرا، سباق كأس بلجيكا للموسم الجديد.

وخسر فريق شارلوروا بِنتيجة (1-4) بعد الوقت الإضافي أمام نادي سيران، عقب انتهاء المباراة في وقتها الأصلي بِحصيلة مُتعادلة (1-1). فخرج من الدور الـ 16 لِمنافسة كأس بلجيكا.

وشارك المهاجم أحمد النذير بن بوعلي أساسيا في صفوف فريق شارلوروا، قبل أن يُستبدل في الدقيقة الـ 80. وحينها كانت النتيجة مُتعادلة بِهدف لِمثله.

بينما دخل متوسط الميدان آدم زرقان إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 80، رفقة زميل آخر له من فريق شارلوروا.

طرد زرقان

تعرّض اللاعب الدولي الجزائري آدم زرقان مساء الأحد لِعقوبة الطرد، في مباراة فريقه شارلوروا أمام المنافس نادي ستاندار دولياج.

وخسر فريق شالوروا بِهدف لِصفر، في مباراة لُعبت بِرسم الجولة الـ 11 من عمر البطولة البلجيكية.

وطرد الحكم متوسط الميدان زرقان في الدقيقة الـ 67، وحينها كان فريقه شارلوروا مُتخلّفا في النتيجة بِهدف لِصفر. عِلما أن الدولي الجزائري شارك في هذه المباراة أساسيا.

ولم يستطع زرقان ترويض كرة ارتدّت من قدمه، فحاول استرجاعها أمام متوسط ميدان نادي ستاندار دو لياج نيكولاس راسكين. فقدرّ الحكم أن الدولي الجزائري تعمّد التدخّل الخشن على منافسه البلجيكي، وأشهر البطاقة الحمراء في وجهه.

وتقول الإحصائيات إن آدم زرقان – البالغ من العمر 22 سنة – لم يسبق له الخروج بِبطاقة حمراء، ما يعني أن الدولي الجزائري سقط في فخّ أوّل طرد له.

وغاب عن هذه المباراة المهاجم الجزائري أحمد النذير بن بوعلي، المُحترف في فريق شارلوروا.

يصنع فوزا

ساهم اللاعب الدولي الجزائري آدم زرقان مساء السبت، في صناعة فوز ثمين لِفريقه شارلوروا البلجيكي.

وانتصر فريق شارلوروا بِهدف لِصفر على المضيف نادي سوران، ضمن إطار الجولة الرابعة من عمر البطولة البلجيكية.

وقدّم آدم زرقان كرة على طبق لِزميله جاكسون تشاتشوا، ولم يتردّد هذا اللاعب في هزّ شباك نادي سوران في الدقيقة الـ 85.

ورفع متوسط الميدان آدم زرقان غلّته إلى تمريرتَين حاسمتَين بِزيّ نادي شارلوروا، في البطولة البلجيكية للموسم الجديد.

وعلى غرار زرقان، شارك مواطنه المهاجم أحمد النذير بن بوعلي أساسيا في صفوف فريق شارلوروا (الصورة المُدرجة أدناه)، لِيُدوّن في سجّله أوّل مباراة رسمية يخوضها أساسيا مع ناديه الجديد.

واسْتُبدل بن بوعلي في الدقيقة الـ 80 من عمر هذه المباراة، بينما خرج زرقان في الوقت بدل الضّائع (90+1).