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رياضة

زرقان يتحدّث عن مستقبله و”الخضر”

علي بهلولي
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زرقان يتحدّث عن مستقبله و”الخضر”

تحدّث اللاعب الدولي الجزائري مهدي زرقان متوسط ميدان هجوم نادي بوردو الفرنسي، عن مستقبله الكروي الاحترافي.

ويرتبط مهدي زرقان (21 سنة) مع نادي بوردو الفرنسي بِعقدٍ، بدأت مدّته صيف 2020 وتنقضي في الـ 30 من جوان 2024.

وقال مهدي زرقان إنه يرغب في مواصلة المغامرة الكروية مع نادي بوردو، للاستفادة أكثر من هذه المدرسة الفرنسية، واكتساب مزيد من التجربة.

وأضاف الدولي الجزائري في أحدث تصريحاته للصحافة الفرنسية، أن كلّ عوامل النجاح مُتوفّرة في فريقه بوردو، مُشيرا إلى علاقته الطيّبة مع إدارة النادي ومدربه جون لويس غاسي.

وأردف زرقان يقول إنه خرج بِانطباع جدّ حسن عن أوّل تجربة احترافية له على مستوى الأكابر، في مشواره الكروي.

وكانت تقارير صحفية فرنسية قد ذكرت مُؤخّرا، بِأن أندية إنجليزية ترغب في انتداب زرقان في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

واختتم مهدي زرقان تصريحاته، مُبديا فخره بِتمثيل ألوان المنتخب الوطني الجزائري، وقال إنه يعتزّ بِارتداء زيّ بطل إفريقيا، وينشط رفقة لاعبين عالميين أبرزهم رياض محرز.

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