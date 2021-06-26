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رياضة

زرقان يحترف في بلجيكا

علي بهلولي
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زرقان يحترف في بلجيكا
آدم زرقان (في الوسط)

أعلنت إدارة نادي شارلوروا البلجيكي سهرة السبت، عن انتدابها للاعب الدولي الجزائري آدم زرقان.

وأمضى متوسط الميدان آدم زرقان (21 سنة) عقدا مدّته أربعة مواسم، المُرادفة حتى صيف 2025. كما ذكرته إدارة نادي شارلوروا.

وكان آدم زرقان يرتبط مع نادي البارادو بِعقدٍ، تنقضي مدّته في الـ 31 من ديسمبر 2022.

وقدّم آدم زرقان – نجل نجم وفاق سطيف سابقا مليك زرقان – عروضا فنية راقية في البطولة الوطنية، أهّلته لِحجز مقعد في صفوف المنتخب الوطني الجزائري، ثم الظفر بِأوّل عقد احترافي خارج البلاد مع نادي شارلوروا.

وأنهى فريق شارلوروا مشواره في البطولة البلجيكية للموسم المُنقضي، في الرّتبة الـ 13 من أصل 18 ناديا مُتنافسا.

وباتت البطولة البلجيكية “سوقا” مُربحة للمسؤول خير الدين زطشي رئيس نادي الباردو، حيث سبق له أن حوّل بعض لاعبيه إلى هذا الدوري، مثل: المدافع رامي بن سبعيني وفريق لييرس في موسم 2014-2015، وزميله لاعب الخط الخلفي يوسف عطال ونادي كورتري في استحقاق 2017-2018.

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