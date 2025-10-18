-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

زرقان يحلم بِخوض المونديال

علي بهلولي
  • 33
  • 0
زرقان يحلم بِخوض المونديال

يُؤمن اللاعب الدولي الجزائري آدم زرقان بِأن فرص خوضه تظاهرة كأس العالم مع “الخضر” في صيف 2026، جدّ وافرة.

واكتفى متوسط الميدان الدفاعي زرقان (25 سنة) بِخوض مقابلتَين فقط في تصفيات المونديال، من أصل عشر مواجهات لـ “محاربي الصحراء”. وقد غاب عن أغلب اللقاءات إمّا بِسبب خيارات تكتيكية أو الإصابة.

وقال زرقان إن انتقاله في الصيف الماضي إلى فريق سان جيلواز بطل بلجيكا، سمح له بِخوض المنافسة الكبيرة على مستوى الأندية ممثّلة في رابطة أبطال أوروبا. ويضعه في رواق جّيد للمشاركة مع المنتخب الوطني في كأس العالم 2026.

ونشرت هذه التصريحات صحيفة “لا ليبر” البلجيكية، السبت، على هامش نيل الدولي الجزائري جائزة أحسن لاعب في بطولة هذا البلد، لِفترة شهر سبتمبر الماضي.

وسبق لِزرقان خوض نهائيات كأس أمم إفريقيا 2022 بِالكاميرون، لكن جمال بلماضي (المدرب آنذاك) استغنى عن خدماته في النسخة الموالية لِعام 2024 بِكوت ديفوار، لِسبب تكتيكي.

ويعلم آدم زرقان أن المنافسة ستكون شرسة في منصبه، لِحيازة المنتخب الوطني عدّة لاعبين ينشطون في مركز متوسط ميدان دفاعي، على غرار نبيل بن طالب وإسماعيل بن ناصر وهشام بوداوي ورامز زروقي. ثم لِأن الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش سيكتفي عشية المونديال بِجلب لاعبَين فقط في كل منصب.

مقالات ذات صلة
بِالفيديو: بوداوي يفتتح عدّاد التهديف

بِالفيديو: بوداوي يفتتح عدّاد التهديف

سعيد بن رحمة ينجو من السجن ويُغرم ماليًا

سعيد بن رحمة ينجو من السجن ويُغرم ماليًا

لهذه الأسباب محرز مازال نجما قادرا على الإبداع

لهذه الأسباب محرز مازال نجما قادرا على الإبداع

هذا ما قاله مساعد الناخب الوطني بخصوص وديتي “الخضر” في تربص شهر نوفمبر

هذا ما قاله مساعد الناخب الوطني بخصوص وديتي “الخضر” في تربص شهر نوفمبر

منافسو الجزائر في “الكان” ماذا فعلوا في المونديال؟

منافسو الجزائر في “الكان” ماذا فعلوا في المونديال؟

سليماني يسجل أول أهدافه مع كلوج الروماني (فيديو)

سليماني يسجل أول أهدافه مع كلوج الروماني (فيديو)

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد