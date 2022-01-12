زرقان يردّ على قرار إبعاده

ردّ اللاعب الدولي الجزائري مهدي زرقان، الأربعاء، على قرار معاقبته من قبل التقني فلاديمير بيتكوفيتش مدربه في نادي بوردو الفرنسي، بِإنزاله إلى الفريق الرّديف.

وقال مهدي زرقان إنه يُفنّد مزاعم أنه كذب على إدارة نادي بوردو، وزعم أنه مُصاب بِفيروس “كورونا”، حتى لا يخوض مواجهة الدور الـ 32 من عمر منافسة كأس فرنسا، مساء الـ 19 من ديسمبر الماضي.

وأوضح أن تقرير الفحص الطبي الخاص بِالكشف عن فيروس “كورونا” استلمته إدارة نادي بوردو، وكان يعلم مُسبّقا بِهذا الأمر، فكيف يكذب!

وأضاف الدولي الجزائري في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مساء الأربعاء، أنه لم يسبق له أن رفض خوض مباراة فريق ينتمي إليه ومتعاقد معه، وأن المشاركة من عدمها قرار يملك سلطته المدرب دون غيره. مُشيرا إلى أن الجهاز الفني لم يعد يعتمد عليه في المقابلات الرسمية لِفريق بوردو، منذ 3 أشهر خلت (مطلع أكتوبر الماضي).

ومن أصل 20 مباراة خاضها فريق بوردو في بطولة فرنسا للموسم الحالي، اكتفى مهدي زرقان بِخوض 6 مواجهات فقط، لا يوجد بينها لقاء شارك فيه أساسيا.

ويشغل فريق بوردو المركز الـ 17 في لائحة الترتيب، قبل 18 جولة عن إسدال ستار بطولة فرنسا. في سباق يضمّ 20 ناديا، وينتهي بِهبوط الفرق الثلاثة الأخيرة إلى القسم الثاني.

وتابع زرقان يقول إنه لم يرتكب أيّ خطأ مهني منذ التحاقه بِنادي بوردو في صيف 2020، سواء مع الإدارة أو الجهاز الفني أو اللاعبين.

واختتم متوسط الميدان الجزائري – البالغ من العمر 22 سنة – قائلا إنه يحترم قرار المدرب القاضي بِإنزاله إلى الفريق الرديف. ويشكر مسؤولي النادي الذين حقّقوا حلمه بِالحصول على عقد احترافي في صيف 2020.

ومازال مهدي زرقان يرتبط مع نادي بوردو الفرنسي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2024.

وسبق لِمهدي زرقان أن ارتدى زيّ المنتخب الوطني الجزائري مرّة واحدة، في مواجهة الضيف الزيمبابوي شهر نوفمبر من عام 2020، بِرسم تصفيات كأس أمم إفريقيا 2022.