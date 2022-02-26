زرقان يرغب في الانتقال إلى هذا النادي

يرغب اللاعب الدولي الجزائري آدم زرقان في خوض تجربة كروية احترافية جديدة، بِالبطولة الفرنسية.

ويرتبط متوسط الميدان آدم زرقان (22 سنة) مع نادي شارلوروا البلجيكي بِعقدٍ، بدأت مدّته في الصيف الماضي وتنقضي في الفصل ذاته من عام 2025.

وقال آدم زرقان: “في البطولة الفرنسية أُشجّع فريق أولمبيك ليون، وأرغب يوما ما في ارتداء زيّ هذا النادي”.

جاء ذلك في أحدث ظهور إعلامي للدولي الجزائري، عبر القناة التلفزيونية البريطانية “إيلفن سبورتس”. عِلما أن التجربة البلجيكية أوّل احتراف خارج الوطن لِابن سطيف، بعدما كان يُمثّل ألوان نادي البارادو.

وسبق لِفريق أولمبيك ليون الفرنسي أن ضمّ في صفوفه لاعبين جزائريين، أمثال الرّاحل عبد الحميد كرمالي (في الخمسينيات)، ورشيد غزال وياسين بن زية ومهدي زفان وإسلام سليماني.

وكان آدم زرقان قد تألّق سهرة الجمعة، في مباراة فريقه شارلوروا والمضيف نادي بيرشوت، وسجّل هدفا.