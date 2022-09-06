زرقان يلجأ إلى البطولة اليونانية لإنقاذ مشواره الكروي

بعد عام صعب مع نادي بوردو

التحق الدولي الجزائري،مهدي زرقان، بصفوف نادي أوفي كريت اليوناني،على سبيل الإعارة لموسم واحد قادما من نادي بوردو الفرنسي، مع بند يقضي بشراء عقده بعد نهاية الموسم الجاري.

ويعلق زرقان آمالا كبيرة على تجربته الجديد في البطولة اليونانية من أجل بعث مشواره الكروي من جديد، بعدما أن تأثر بالأزمة التي عصفت بنادي بوردو الموسم الماضي،وأدت إلى سقوطه إلى الدرجة الثانية. وعبر زرقان عن سعادته بالانتقال إلى نادي أوفي كريت اليوناني، من خلال تصريحات على الموقع الالكتروني للفريق، التي أكد فيها أن هدفه الرئيسي سيكون مساعدة فريقه الجديد على احتلال مراكز متقدمة في جدول ترتيب البطولة اليونانية.كما يأمل مهدي زرقان للعودة إلى المنتخب الوطني بعد تجاربه السابقة تحت قيادة المدرب الوطني،جمال بلماضي، هذا الأخير وجه له الدعوة سابقا للمشاركة في عدة تربصات ومباريات دولية، لكن لم يمنح له فرص الظهور إلا في مناسبة واحدة كانت في مباريات تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021 ضد منتخب زيمبابوي.