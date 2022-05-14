زرقان يواصل التألق في البطولة البلجيكية ويحرج بلماضي

اختير لاعب الشهر في شارل لوروا

يزداد الدولي الجزائري آدم زرقان، من أسبوع إلى آخر، توهجا وبروزا في البطولة البلجيكية مع ناديه شارل لوروا، ويتجه ليكون احد أفضل اللاعبين الصاعدين في بلجيكا هذا الموسم.

وترجم آدم زرقان تألقه مع نادي شارل لوروا، بحصوله، أول أمس الجمعة، على جائزة أفضل لاعب في صفوف الفريق البلجيكي خلال شهر أفريل الماضي، حسب ما أعلنه نادي شارل لوروا عبر حسابه الرسمي على “تويتر”.

وجاء تتويج متوسط ميدان الخضر بالنظر لما قدمه في المباريات الأربع التي لعبها كأساسي مع شارل لوروا في البطولة البلجيكية خلال الشهر الماضي، والتي كان فيها هدافا وممررا حاسما.

وتعتبر هذه المرة الثانية التي يتوّج فيها آدم زرقان بهذه الجائزة منذ التحاقه بالنادي البلجيكي، حيث سبق اختياره كأحسن لاعب لشهر أوت الماضي، وهو ما يعكس “الفورمة” العالية التي يتواجد فيها الدولي الجزائري مع نهاية هذا الموسم، والتي تأتي في وقتها بالنظر للمواعيد الهامة التي تنتظر المنتخب الوطني شهر جوان المقبل.

في ذات السياق، يترقب جل المتتبعين إذا كان آدم زرقان ضمن القائمة التي سيختارها الناخب الوطني جمال بلماضي للمشاركة في التربص القادم، تحسبا للمواجهتين القادمتين للمنتخب الوطني أمام أوغندا وتنزانيا، المقررتين مطلع شهر جوان المقبل، ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

وكان سقوط اسم آدم زرقان من قائمة بلماضي خلال المباراة الفاصلة أمام الكاميرون أثار ردود أفعال متباينة بين الملاحظين، الذين تساءلوا عن الأسباب الحقيقية التي دفعت المدرب الوطني التخلي عن أحد لاعبيه المفضلين.