زرقان يُطارد هذه الجائزة

يتنافس اللاعب الدولي الجزائري آدم زرقان على نيل جائزة في فريقه شارلوروا البلجيكي.

وكشفت إدارة نادي شارلوروا البلجيكي، الأربعاء، عن قائمة تضمّ ثلاثة عناصر مُرشّحين لِنيل جائزة أفضل لاعب في فريقها الكروي، لِفترة شهر فيفري الماضي. يوجد بينهم آدم زرقان.

وتألّق متوسّط الميدان الجزائري بِتسجيل ثلاثة أهداف لِمصلحة فريق شارلوروا، في البطولة البلجيكية شهر فيفري الماضي.

وسبق لِآدم زرقان نيل هذه الجائزة في أوت 2021 وأفريل 2022، عِلما أن ابن ولاية سطيف (23 سنة) يتقمّص زيّ نادي شارلوروا البلجيكي منذ جويلية 2021، وبِعقدٍ تنقضي مدّته في صيف 2027.

ويُمكن للجمهور الجزائري التصويت لِمصلحة آدم زرقان، عبر الرّابط الإلكتروني المُدرج أدناه. مع الإشارة إلى أنّه تبقّت 6 أيّام قبل انتهاء الاستفتاء.