زرقان يُفسّر قراره الأخير

قدّم اللاعب الدولي الجزائري آدم زرقان تفسيرا، للقرار الذي اتّخذه في الأيّام القليلة الماضية.

ويتعلّق الأمر هنا بِانضمام متوسط الميدان زرقان (25 سنة) إلى نادي سان جيلواز البلجيكي، بِعقدٍ تنقضي مدته في صيف 2029.

وقال زرقان إنه استلم في البداية عرضا من نادي أنتويرب البلجيكي، ثم تبعه آخر من فريق سان جيلواز. وأضاف في تصريحات نشرتها أحدث تقارير الصحافة البلجيكية، يقول إنه وجد إدارة نادي سان جيلواز أكثر جدّية وتحمّسا لِانتدابه، فضلا عن مشروعها الرياضي الطموح، وهو ما جعله يُوقّع لِمصلحة بطل بلجيكا، الذي سيخوض لاحقا رابطة أبطال أوروبا.

هذا واستهلّ زرقان المشوار بِصفة رسمية سهرة الجمعة، لما دخل إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 81. وكانت النتيجة تُشير حينها إلى تعادل فريقه سان جيلواز بِهدف لِمثله، خارج القواعد أمام نادي أنتويرب. وهي الحصيلة النهائية للمواجهة التي تندرج ضمن إطار الجولة الأولى من عمر بطولة بلجيكا نسخة 2025-2026.

وارتدى آدم زرقان القميص رقم “8” لِفريق سان جيلواز، بعدما حمل رقم “6” في ناديه السابق شارلوروا البلجيكي.