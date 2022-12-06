زرقان يُوضّح بِشأن سوق الانتقالات الشتوية

قدّم اللاعب الدولي الجزائري آدم زرقان توضيحات، بِخصوص تغيير الوجهة في سوق الانتقالات الشتوية لِشهر جانفي المقبل.

ويرتبط متوسط الميدان زرقان (22 سنة) مع نادي شارلوروا البلجيكي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2027.

ونقلت صحيفة “سود براس” البلجيكية، الثلاثاء، على لسان زرقان قوله إنّه مُنشغل بِالتحضيرات مع فريقه شارلوروا، ويُريد البقاء وإنهاء الموسم في رتبة جيّدة.

وأضاف الدولي الجزائري أنّه حتّى ولو استلم عروضا، فلن يُغيّر الوجهة في جانفي المقبل.

ووفقا لِوسيلة الإعلام البلجيكي، فإن أنصار نادي شارلوروا تداولوا مُؤخّرا أنباء استعداد زرقان للانتقال نحو فريق آخر، في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويوجد زرقان حاليا مع فريقه شارلوروا البلجيكي بِتركيا، لِخوض معسكر إعدادي هناك.

وكان اتحاد الكرة البلجيكي قد أوقف المنافسات المحلّية في الـ 10 من نوفمبر الماضي، بِسبب مشاركة منتخب البلد في كأس العالم 2022 بِقطر. على أن يُستأنف المشوار في الـ 26 من ديسمبر الحالي.