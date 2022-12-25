زرهوني يخلف اتشعلي في طاقم مصطفى غربال..

قرر الاعتزال ليفسح المجال لآخرين من أجل التألق

“قررت إنهاء مشواري التحكيمي بعد مشوار طويل لأترك الفرصة للحكام الشبان من أجل التألق وإبقاء التحكيم في المستوى العالي خاصة وأننا نملك أحسن حكم في أفريقيا أخي مصطفى غربال”.

بهذه الكلمات قرر الحكم الدولي المساعد عبد الحق اتشعلي وضع حد لنشاطه التحكيمي مباشرة بعد نهاية كأس العالم2022 التي لعبت بقطر والتي شارك فيها رفقة الحكمين مصطفى غربال ومقران قوراري، رغم أن سنه كان يسمح له للبقاء لسنوات أخرى في سلك التحكيم.

وقال اتشعلي في تصريح لـ”الشروق”: “اتخذت قرار الاعتزال قبل بداية كأس العالم بقطر، أديت ما علي في سلك التحكيم والآن سأرتاح قليلا بعد جهد سنوات في الملاعب”.

ويعتبر ابن مدينة تلمسان أحد أحسن ما أنجب التحكيم الجزائري في السنوات الأخيرة، من مواليد 1981 شارك في ثلاث كؤوس عالمية سنوات2014 بالبرازيل، مع الدولي جمال حيمودي، وفي 2018 بروسيا مع مهدي عبيد شارف، ثم أخيرا في مونديال 2022 بقطر مع مصطفى غربال، وكما شارك في خمس كؤوس افريقية سنوات 2012 بغينيا الاستوائية، 2013 بجنوب إفريقيا، 2015 بغينيا الاستوائية، 2017 الغابون، 2019 بمصر، و2021 بالكاميرون كما تواجد في أربع نهائيات لرابطة الأبطال الإفريقية سنوات 2013، 2018، 2019، و2020. وعديد اللقاءات الإفريقية سواء بين الأندية والمنتخبات، كما شارك أيضا في كأس العالم للأندية، وكان رفقة طاقم غربال في لقاء العودة بين المنتخبين السنغالي والمصري في إطار الدور الأخير من تصفيات كأس العالم 2022 وعرف تأهل رفقاء ماني إلى العرس العالمي.

وكانت “الشروق” قد أكدت يوم 25 سبتمبر المنصرم خبر اعتزال المساعد عبد الحق اتشعلي التحكيم ووجه يومها رسالة إلى رئيس اللجنة المركزية للتحكيم أكد له فيها:” أضع حدا لمشواري التحكيمي مع نهاية السنة”.

وأضاف ابن مدينة تلمسان “الشروق”: “قررت إنهاء مشواري التحكيمي بعد مشوار طويل لأترك الفرصة للحكام الشبان من أجل التألق وإبقاء التحكيم في المستوى العالي خاصة وأننا نملك أحسن حكم في أفريقيا أخي مصطفى غربال”.

في نفس السياق، قال مصدر مقرب من لجنة التحكيم أن المساعد أكرم زرهوني قد يعوض بنسبة كبيرة اتشعلي في طاقم مصطفى غربال الذي يضم أيضا مقران قوراري الذي تألق هو أيضا وصاحب تجربة كبيرة”.

وعن اسم الحكم الذي عوض اتشعلي في القائمة الدولية فهو ابن مدينة قسنطينة بن عميرة محمد، من مواليد 1989 (33سنة)، بدأ مشواره التحكيمي سنة 2003 رفقة الحكم السابق بهلول عبد القادر الذي وضع له اللبنة الأولى للتحكيم، ثم نال شارة حكم جهوي سنة 2008، ثم حكم مابين الرابطات سنة 2011 مع بلعيد لكارن (فئة الحكام الشباب المتألقين)، رفقة عديد الحكام على غرار بوكواسة، بن براهم، بوخالفة زرهوني وغيرهم، لينضم بعدها إلى طاقم تحكيم فريد بهلول سنة 2014، وعاشوري سنة 2015، ثم عبيد شارف من 2016 إلى يومنا هذا، وأدار أول لقاء في القسم الأول سنة 2016 رفقة عبيد شارف.

وضمت قائمة الحكام الدوليين التي أرسلت إلى الفيفا يوم 24 سبتمبر أي 24 ساعة قبل التاريخ المحدد… وينتظر الموافقة عليها في الأيام القادمة سبعة حكام رئيسين وهم السادة: غربال، بن براهم، بوكواسة لطفي، بن يحي، ثوابتي، بوخالفة، قاموح، إضافة إلى سبع حكام مساعدين وهم قوراري، عبان، بوزيت، سراج، براهيم حملاوي، زرهوني والوافد الجديد بن عميرة.

علما أن ثلاثة حكام جزائريين يشاركون رسميا في كأس إفريقيا للاعبين المحليين المقررة بالجزائر في الفترة ما بين 13 جانفي 2023 إلى الرابع من فيفري من نفس السنة وهم الحكم الرئيسي بوكواسة لطفي والمساعدان أكرم زرهوني وبراهيم حملاوي.