زرواطي: بعض مسؤولي “الفاف” لا تهمّهم سوى الامتيازات والسّفريات

عاد رئيس شبيبة الساورة محمد زرواطي سهرة السبت، لِيتفنّن في جلد “خصومه” على مستوى الاتحاد الجزائري لكرة القدم.

جاء ذلك بِملعب “عمر حمادي” بِبولوغين، بعد انتهاء مباراة فريق شبيبة الساورة والضيف نادي كونكورد الموريتاني، في إطار إياب الدور الثاني من عمر منافسة كأس “الكاف”.

وقال زرواطي إن إيقاف الحكم للمباراة ولِمدّة قاربت 45 دقيقة، بِسبب التهاطل الغزير للأمطار، دليل على سوء اختيار هذه المنشأة الرياضية. ودعا الرجل الأوّل في نادي شبيبة الساورة رئيس “الفاف” شرف الدين عمارة إلى معاقبة المسؤول رضا غزال، الذي دوّن مُؤخّرا ملاحظات سلبية عن ملعب “20 أوت 1955” بِبشار، جعلت “الكاف” ترفض منح ميدان هذه الولاية رخصة احتضان مقابلات كأس “الكاف”.

وأضاف زرواطي في تصريحات صحفية، إن سوء التنظيم بلغ شأنا عظيما، وضرب مثلا بِإنفاق إدارته مبلغ 30 مليون سنتيم، في الفحص الطبي للاعبين الخاص بِفيروس “كورونا”، الذي خضعوا له بِولاية بشار، ولمّا التحقوا بِالعاصمة طُلب منهم إجراء فحص جديد، مع ما يترتّب عنه من نفقات مالية أخرى.

وتأسّف زرواطي لِانشغال بعض مسؤولي “الفاف” بِالمنح (أشار إلى عملة “الأورو”، واستعمل لفظ “يتدّابزو” المُرادف للتطاحن!) والسّفريات وامتيازت أخرى، على حساب تحسين المستوى الفني للبطولة الوطنية، وتذليل مشاكل الأندية، وتكوين مواهب اللّعبة.

واختتم رئيس نادي شبيبة الساورة تصريحاته، يقول إنه سئم من قول الحق ومحاربة سوء التسيير لِوحده، دون أن يجد مَن يُسانده. في تلميح إلى “جُبن” زملائه على مستوى أندية البطولة.