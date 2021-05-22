زرواطي: تجديد البرلمان من مخارج الأزمة السياسية

دعت إلى تجنب تكرار أخطاء الماضي

أكدت رئيسة حزب تجمع أمل الجزائر (تاج) فاطمة الزهراء زرواطي، السبت، بالمدية، على ضرورة إعادة الاعتبار للفعل السياسي والشروع في “قطيعة تامة” مع الممارسات التي أدت بالبلاد إلى الأزمة.

وقالت رئيسة “تاج”، في إطار الحملة الانتخابية لتشريعيات 12 جوان المقبل، إن حل الأزمة السياسية الراهنة “لا يمكن أن يكون إلا سياسيا”، معتبرة أن تجديد أعضاء المجلس الشعبي الوطني يمثل “أحد جوانب هذا الحل”.

ويشكل اقتراع 12 جوان، حسب زرواطي، “طريقا نحو ممارسات سياسية جديدة يكون فيها المنتخب في خدمة الشعب ولسان حاله والمدافع عن حقوقه”، مشيرة إلى أنه من الضروري أن يكون المنتخبون “قادرين على اقتراح بدائل وحلول للمشاكل التي يعيشها المجتمع”.

كما ألحت رئيسة “تاج” على أهمية قيام أعضاء البرلمان الجديد برفع رهان “استعادة الثقة المفقودة” على مستوى المؤسسات و”تقليص الهوة ما بين الحكام والمحكومين” و”العمل على تجنب تكرار أخطاء الماضي”.

واختتمت فاطمة الزهراء زرواطي خطابها بالتأكيد على أن “هجران الميدان السياسي ليس أبدا الحل للأزمة المتعددة الأشكال التي تمر بها البلاد”، لأن “ترك الميدان شاغرا يعرض البلاد للخطر”.

خ.م