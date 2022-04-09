زرواطي لِرجال “الفاف”: ارحلوا!

تطرّق المسؤول محمد زرواطي رئيس نادي شبيبة الساورة، السبت، إلى عدّة ملفات لها صلة بِراهن الكرة الجزائرية.

وأدلى زرواطي بِمقابلة إعلامية للقناة الإلكترونية التابعة لِناديه “نسور بشار”، نُبرز أهمّ ما تضمّنتها.

1- لوائح الاتحاد الجزائري لكرة القدم تنصّ على وجوب رحيل المكتب الفيدرالي، عندما يستقيل الرئيس. وعلى إطارات هذه الهيئة أن يمتثلوا إلى القانون.

2- شرف الدين عمارة مطالب بِالمرور على الجمعية العامة لـ “الفاف”، وتقديم استقالته أمام مكتبها. فأعضاؤها (عددهم 109) هم مَن انتخبوه.

3- أدعو أعضاء الجمعية العامّة “الفاف” إلى اتّخاذ موقف “رجولي” بِشأن رئاسة “الفاف”.

4- لن أترشّح لِرئاسة أعلى هيئة كروية في الجزائر، ألتزم فقط بِمراقبة الساحة وتقويم الإعوجاجات.

5- مازلت لم أتفحّص بعد أسماء وبرامج المترشّحين لِرئاسة “الفاف”، ولكلّ مقام مقال.

6- أطلب من الرئيس الجديد لِاتحاد الكرة أن يبقى على تواصل مع أسرة الكرة الجزائرية (رؤساء الأندية مثلا)، ولا يتوارى عن الأنظار بِمجرّد ما ينال الكرسي الفاخر للمبنى الكروي لِدالي إبراهيم.

7- إقصاء فريقنا شبيبة الساورة من كأس “الكاف” كان وقعه مؤلما، لكن الحق يُقال نحن فريق لا يملك تقاليد في المنافسات القارّية، وقد استفدنا كثيرا من هذا الدرس.

8- لا أقول بعد الإقصاء الافريقي، يتفرّغ فريق شبيبة الساورة إلى البطولة الوطنية، لأننا نضع هذه المنافسة دائما في أعلى المدارج (أولوية).