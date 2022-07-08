زرواطي لِمدوار: أن أُقيم في بشار بعيدا عن نعيم الإقامة المحمية

وجّه رئيس نادي شبيبة الساورة محمد زرواطي انتقادات لاذعة، إلى الرجل الأوّل في رابطة الكرة المحترفة عبد الكريم مدوار.

وقال زرواطي إن الرابطة تعمّدت ضبط تاريخ عقد الجمعية العامّة العادية في الـ 16 من جويلية الحالي، حتى لا يحضر الأشغال.

ومعلوم أن رابطة الكرة المحترفة كانت في منتصف جانفي الماضي، قد عاقبت محمد زرواطي بِالإيقاف لِمدّة سنة، نصفها غير نافذ. في قضية لها صلة بِفحوصات الكشف عن فيروس “كورونا”، واتّهام رئيس نادي شبيبة الساورة بِالاعتداء على المسؤولين الطبّيين، في مباراة بِرسم البطولة الوطنية.

وأوضح رئيس نادي شبيبة الساورة أن عقوبته تنتهي في الـ 17 من جويلية الحالي، وكان يُمكن لِرابطة الكرة المحترفة برمجة الجمعية العامّة العادية في الـ 18 من الشهر ذاته أو بعد هذا التاريخ.

وأضاف زرواطي في أحدث تصريحات أدلى بها للقناة الإلكترونية لِناديه، أن عبد الكريم مدوار هو مَن ضبط تاريخ عقد الجمعية العامّة العادية لِرابطة الكرة المحترفة، حتى يُمرّر التقريرَين الأدبي والمالي في غيابه ودون أدنى معارضة.

وأشار الرجل الأوّل في نادي “نسور بشار” إلى أن ملف رابطة الكرة المحترفة ثقيل، ويتضمّن خروقات مالية لن يسكت عنها.

وتابع زرواطي يقول إنه كان يتعيّن على إدارة الرابطة، أن تُرسل التقريرَين الأدبي والمالي إلى رؤساء الأندية عن طريق البريد الإلكتروني، حتى يطّلعون على مضمونه، ثم يأتون إلى الجمعية العامّة العادية ويتّخذون الموقف المناسب. بدلا من إرسال الدّعوة وطلب الحضور للمصادقة بِرفع الأيدي! يقول المسؤول الأوّل عن نادي شبيبة الساورة.

وعاد زرواطي إلى التنديد بِبذخ وترف مسؤولي رابطة الكرة المحترفة، وقال بِنبرة ساخطة: “أنا أسكن في بشار بِنحو ألف كلم عن العاصمة، وليس في زرالدة”، في إشارة إلى حرّ القنادسة والعبادلة وبني عباس، ونعيم الإقامة المحمية.

وناشد زرواطي كلّا من وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق والرئيس الجديد للاتحاد الجزائري لكرة القدم جهيد زفيزف بِالتدخّل، كي يتمكّن من حضور أشغال الجمعية العامّة العادية لِرابطة الكرة المحترفة.

وعن انتخاب زفيزف في منصب رئيس “الفاف”، قال محمد زرواطي إنه يُهنّئ الوافد الجديد إلى المبنى الكروي لِدالي إبراهيم. لكن ينصحه بِخدمة الرياضة الأكثر شعبية في بلادنا، وليس استغلال المنصب من أجل رفاهية بعض الأشخاص.

وفي منتصف جوان الماضي، كان زرواطي قد وجّه أيضا انتقادات لاذعة إلى الرّجل الأوّل في “الفاف” شرف الدين عمارة، والأمين العام لِهيئته منير دبيشي.

وتُعقد هذا الخميس الجمعية العامة العادية لـ “الفاف”، دون حضور زرواطي. الذي مُنع من المشاركة في هذه الأشغال، بِحجّة أنه ما زال يخضع لِعقوبة لجنة الانضباط، التي سلّطتها عليه في تاريخ سابق.

وقال زرواطي إن عمارة رغم تقديمه الإستقاله في مطلع أفريل الماضي، إلّا أنه بقي يُسيّر شؤون اتحاد الكرة الجزائري. وتساءل المسؤول الأوّل في نادي شبيبة الساورة عن صمت الجهات المعنية أمام خرق رئيس “الفاف” للقوانين.

وعرّج زرواطي في مؤتمر صحفي نشّطه على الأمين العام لـ “الفاف”، وقال إن الرجل امتداد للمكتب المُسيّر السابق لـ “الفاف” (زطشي ونائبه حداد). وذهب رئيس نادي شبيبة الساورة أبعد من ذلك، وقال إن منير دبيشي أحد رموز ما سمّاها بـ “الجزائر القديمة”.

ودعا محمد زرواطي وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق إلى التدخّل، وإقالة الأمين العام للاتحاد الجزائري لكرة القدم.