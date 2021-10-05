زرواطي يشعل النار في أثواب رئيس “الفاف” وأعضاء المكتب الفيدرالي

أطلق المسؤول محمد زرواطي رئيس نادي شبيبة الساورة، “عيّارات نارية” حمراء، ضد الرّجل الأوّل في الاتحاد الجزائري لكرة القدم شرف الدين عمارة، وأيضا أعضاء المكتب الفيدرالي.

وقال زرواطي إن عمارة بات لا يتحكّم في زمام الأمور داخل مبنى دالي إبراهيم الكروي، بعد أن تمرّد عليه أعضاء المكتب الفيدرالي.

وأضاف في أحدث تصريحات لِموقع ناديه شبيبة الساورة، أن المكتب الفيدرالي الحالي لـ “الفاف” هو امتداد لِنظيره في عهدة الرئيس السابق خير الدين زطشي. وأشار إلى فوضى التسيير والفساد.

وطالب رئيس نادي شبيبة الساورة بِتعيين خبير مالي، لِيكشف الخروقات المالية في هيئة “الفاف”، والتبذير الصّارخ للمال العام.

وتساءل زرواطي عن سرّ اقتحام الأمين العام لـ “الفاف” لِمجال لا يمتّ بِصلة إلى منصبه، مُتمثّلا في التحكّم في كلّ ملف يهمّ أندية البطولة الوطنية.

وضرب المسؤول الأوّل في نادي عاصمة الجنوب الغربي الجزائري، مثلا آخر بِإطار في “الفاف” يسرح ويمرح داخل أرجاء الاتحاد الجزائري لكرة القدم، ويُرسّم بـ “مزاجية” الملاعب الجديرة بِاحتضان المنافسات القارية، في إشارة إلى عدم منح الضوء الأخضر لِملعب “20 أوت 1955” بِبشار، لِاحتضان مقابلات الشبيبة في منافسة كأس “الكاف”، حيث يخوض الفريق الدور الثاني في منتصف الشهر الجاري.

واختتم محمد زرواطي تصريحاته، قائلا إن أسرة الكرة الجزائرية انتخبت شرف الدين عمارة في أفريل الماضي رئيسا جديدا لـ “الفاف”، من أجل مستقبل مُشرق للعبة، لكن الأمور لم تتحسّن. وأضاف أنه لن يسكت، وهدّد بِكشف أمور أخرى أخطر وأبشع في الأيّام القليلة المقبلة.

وبِصرف النظر عن صدقية محمد زرواطي من عدمها، يطرح نشر غسيل “الفاف” كثيرا من التساؤلات. في ظرف حسّاس يمرّ به المنتخب الوطني الجزائري، المُرادف للشطر الأخير من دور المجموعات لِتصفيات المونديال، وأيضا اقتراب موعد نهائيات كأس أمم إفريقيا، حيث يُدافع تلاميذ جمال بلماضي عن اللقب القاري.