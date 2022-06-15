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رياضة

زرواطي يُطالب بِمعاقبة رئيس “الفاف” والأمين العام

علي بهلولي
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زرواطي يُطالب بِمعاقبة رئيس “الفاف” والأمين العام
الأرشيف
محمد زرواطي

وجّه رئيس نادي شبيبة الساورة محمد زرواطي، الأربعاء، انتقادات لاذعة إلى الرّجل الأوّل في “الفاف” شرف الدين عمارة، والأمين العام لِهيئته منير دبيشي.

وتُعقد هذا الخميس الجمعية العامة العادية لـ “الفاف”، دون حضور زرواطي. الذي مُنع من المشاركة في هذه الأشغال، بِحجّة أنه ما زال يخضع لِعقوبة لجنة الانضباط، التي سلّطتها عليه في تاريخ سابق.

وقال زرواطي إن عمارة رغم تقديمه الإستقاله في مطلع أفريل الماضي، إلّا أنه بقي يُسيّر شؤون اتحاد الكرة الجزائري. وتساءل المسؤول الأوّل في نادي شبيبة الساورة عن صمت الجهات المعنية أمام خرق رئيس “الفاف” للقوانين.

وعرّج زرواطي في مؤتمر صحفي نشّطه على الأمين العام لـ “الفاف”، وقال إن الرجل امتداد للمكتب المُسيّر السابق لـ “الفاف” (زطشي ونائبه حداد). وذهب رئيس نادي شبيبة الساورة أبعد من ذلك، وقال إن منير دبيشي أحد رموز ما سمّاها بـ “الجزائر القديمة”.

ودعا محمد زرواطي وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق إلى التدخّل، وإقالة الأمين العام للاتحاد الجزائري لكرة القدم.

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