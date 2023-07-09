-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

زرواطي يُكافئ لاعبيه بِنُزهتَين جوّيتَين بِرعاية “وكالة ريح تور للأسفار”!

علي بهلولي
  • 69
  • 0
زرواطي يُكافئ لاعبيه بِنُزهتَين جوّيتَين بِرعاية “وكالة ريح تور للأسفار”!
ح.م
سفرية لاعبي شبيبة الساورة جوّا نحو العاصمة.

برمجت إدارة نادي شبيبة الساورة سفرية أشبه بـ “اللّغز”، لِفريقها الكروي إلى مدينة وهران.

ويتبارى فريق شبيبة الساورة مع المُضيّف نادي مولودية وهران بِملعب “أحمد زبانة”، هذا الإثنين انطلاقا من الساعة الخامسة والرّبع مساءً. لِحساب الجولة الـ 29 من عمر البطولة الوطنية.

ويُسافر لاعبو شبيبة الساورة جوّا من بشار إلى العاصمة، ثم يشدّون الرّحال جوّا مرّة أخرى من العاصمة إلى وهران! في أمر لا يفهمه إلّا مَن عُلّم منطق محمد زرواطي.

ورغم أن إدارة نادي “نسور” بشار استقلّت طائرة خاصّة تابعة لِشركة “طيران طاسيلي”، إلّا أنها لم تُفسّر هذا النّوع من السّفريات “اللّغز” داخل الوطن. فهل أراد الرئيس محمد زرواطي التفسّح مع لاعبيه بعد ضمان البقاء في حظيرة النّخبة، ولو بِالاغتراف من المال العام؟

الأمر المُحيّر أن بعض البلديات التي تنتمي إليها أندية تنشط في بطولة القسم الوطني الأوّل لِكرة القدم، تتوفّر على وسائل نقل برّي بدائية، تُعيد الذاكرة إلى الأيّام الأولى لاختراع المركبات البخارية والسّينما الهزلية الصّامتة. تُثير الاستفزاز والسّخط، شكلا ومن ناحية الخدمات وبيئيا. وزوروا إن شئتم الأربعاء (ولاية البليدة) ومقرة (المسيلة) وشلغوم العيد (ميلة)، للتأكّد من هذه الحقيقة. في حين يعبث رؤساء أندية بِمال عام “سائب”، وسفريات جوّية أشبه بِنزهات خمسة نجوم.

مقالات ذات صلة
3 أندية أوروبية تُكسّر “الحظر” الكروي المفروض ضد روسيا

3 أندية أوروبية تُكسّر “الحظر” الكروي المفروض ضد روسيا

الكوكي غادر رسميا.. والإعلان عن خليفته الأسبوع القادم

الكوكي غادر رسميا.. والإعلان عن خليفته الأسبوع القادم

“الجزائر تساهم بنجاح في لم شمل أمتنا العربية وتوحيد كلمتها”

“الجزائر تساهم بنجاح في لم شمل أمتنا العربية وتوحيد كلمتها”

رئيس اتحادية السباحة يرد على صيود

رئيس اتحادية السباحة يرد على صيود

ديلور يلتحق بِالبطولة القطرية

ديلور يلتحق بِالبطولة القطرية

اختيار خمسة حكام جزائريين للمرحلة النهائية

اختيار خمسة حكام جزائريين للمرحلة النهائية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد