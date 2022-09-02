زروقي: أشعر بخيبة أمل بعد فشل صفقة انتقالي إلى فينورد

إدارة تفينتي رفضت تسريحه هذا الصيف

عبر الدولي الجزائري، رامز زروقي، نجم نادي تفينتي الهولندي عن إحباطه الشديد بعد فشل صفقة انتقاله إلى نادي فينورد، إثر رفض إدارة تفينتي تسهيل مهمة رحيله وأصرت على بقائه في النادي، رغم وجود رغبة شديدة لديه بالانتقال إلى مستوى أعلى والمشاركة في المسابقات الأوروبية من أجل تطوير مستوياته الفنية.

وكان نادي فينورد حاول طوال شهر كامل إقناع إدارة تفينتي لتسريح نجم خط وسط “الخضر”، لكن كل محاولاته باءت بالفشل، لا سيما في ظل الاختلاف الكبير بخصوص القيمة المالية للعرض، حيث تقدم فينورد بعرض يقدر بـ4.5 مليون يورو، في وقت كانت تصّر فيه إدارة تفينتي في الحصول على مبلغ 8 ملايين يورو.

وقال رامز زروقي (24 عاما) في تصريحات لشبكة “أو أس بي أن” في نسختها الهولندية، ردا على سؤال إن كان يشعر بالإحباط بعد فشل صفقة انتقاله إلى فينورد: “نعم.. لقد كافحت كثيرًا من أجل الوصول إلى هذه المرحلة وعدم تحقيق رغبتي يعد خيبة أمل. اتخذ تفينتي موقفًا ولم يغير موقفه”، قبل أن يضيف: “في مرحلة معينة كانت الفجوة بين العرض والطلب كبيرة للغاية. لم يحل الناديان هذا الخلاف”، وتابع: “أصرت إدارة نادي تفينتي على موقفها بعدم بيعي. ومن الجهة الأخرى (فينورد) كان يجب وضع أموال إضافية على الطاولة وهذا الأمر لم يحدث.. والآن أنا باق في تفنيتي”، قبل أن يشير إلى المفاوضات التي جمعته بإدارة فريقه لتسهيل مهمة انتقاله، وصرح: “بالطبع كان هناك حديث وتفاوض، ولكن في النهاية الأمر متروك للأندية”.

وزاد: “بالطبع هناك خيبة أمل لأنني كنت مستعدا لمرحلة جديدة خاصة أن فينورد يشارك بانتظام في المسابقات الأوروبية وهذا أمر مهم من أجل تطوري”، وأردف: “إنه حقهم (إدارة تفينتي) لأنني ما زلت أملك عقدًا ولو أنه كان بإمكانهم أيضًا التفكير في مصلحتي”، وختم: “لذا لا يمكنني إلقاء اللوم عليهم. صحيح أني أشعر بالإحباط، لكني لاعب كرة قدم وعليّ تقبّل مثل هذه الأمور”.