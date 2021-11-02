زروقي: ارتداء زيّ “محاربي الصّحراء” مفخرة

جدّد اللاعب الدولي رامز زروقي، الأربعاء، اعتزازه بِتمثيل ألوان المنتخب الوطني الجزائري لِكرة القدم.

وخاض متوسط الميدان رامز زروقي (23 سنة) مع المنتخب الوطني الجزائري 8 مقابلات دولية، منذ أواخر مارس الماضي. وسجّل هدفا.

وقال رامز زروقي في تصريحات إعلامية أدلى بِها للقناة الرياضية الأمريكية “إي أس بي آن”: “اللّعب لِمصلحة المنتخب الجزائري حلم راودني منذ طفولتي. أُثمنّ كلّ لحظة أرتدي فيها زيّ محاربي الصّحراء، وأُشارك إلى جانب لاعبين كبار مثل رياض محرز”.

وأضاف المُحترف بِنادي تفينتي إنشخيده الهولندي: “المنتخب الوطني الجزائري ثريّ بِلاعبيه، الذين ينشطون في كبرى أندية أوروبا. وهو أحد أسرار قوّته”.

وتنتظر زروقي مقابلتان كبيرتان وحاسمتان مع “الخضر”، ضد جيبوتي وبوركينا فاسو، في الـ 12 والـ 16 من نوفمبر الحالي. ضمن إطار آخر جولتَين من دور المجموعات لِتصفيات كأس العالم 2022.

وقبل ذلك مساء الجمعة المقبلة، يخوض رامز زروقي مع فريقه تفينتي إنشخيده مباراة في بطولة هولندا.