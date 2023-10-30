زروقي الأبرز في موقعة تفينتي وشايبي يحصد الثناء في البوندسليغا

بن سبعيني كان الأفضل من جانب بوريسيا دورتموند

واصل الدولي الجزائري رامز زروقي تقديم مستويات في القمة رغم الخسارة القاسية لفريقه فينورد أمام ناديه السابق تفينتي، لحساب الجولة التاسعة من الدوري الهولندي، حيث نال خريج مدرسة أجاكس أمستردام تنقيطا جيدا من قبل الموقع العالمي “هوسكورد”، بنسبة 7.1 من 10، وهو التنقيط الأفضل من جانب فريقه رغم تغييره في الدقيقة 69 من عمر المواجهة.

وقدم زروقي أفضل لقاءاته هذا الموسم، بعدما تمكن متوسط ميدان الخضر من الفوز بمعظم التدخلات، وكان الأبرز في الصراعات الهوائية والأرضية، ما يؤكد التغيير الكبير في طريقته، التي أصبحت أكثر قوة وشراسة مقارنه بالمواسم الماضية، أين كان يعتمد على الجانب التكتيكي بصفة كبيرة.

من جهة أخرى، أكد مهاجم الخضر فارس شايبي، على علو كعبه، خلال لقاء القمة الذي جمع إنتراخت فرانكفورت ضد زميله في المنتخب رامي بن سبعيني مع بوريسيا دورتموند، حيث أنتهى اللقاء المثير بثلاثية في كل شبكة، كان فيها شايبي أفضل لاعب من جانب ناديه بتمريرة حاسمة وهدف منح به التعادل لفريقه، أمام بروسيا دورتموند، ورامي بن سبعيني الذي نال أعلى تنقيط في اللقاء حسب موقع “صوفاسكور”، بعد الأداء الكبير الذي قدمه مدافع المنتخب في المواجهة.

ويعد شايبي أبرز اللاعبين الحاسمين في البوندسليغا، حيث أصبحت بصمته واضحة في كل أهداف نادي اينتراخت فرانكفورت، ويعد أفضل لاعب في الفريق حسب جماهير النادي، معتبرين إياه أحسن صفقة خلال السنوات الأخيرة، في حين أكد بن سبعيني علة كعبه ومستواه الثابت، حيث واصل التألق والتواجد ضمن أفضل اللاعبين في النادي هذا الموسم.

ومن المنتظر أن يتواجد الثلاثي في قائمة جمال بلماضي خلال التربص المقبل، يوم 13 نوفمبر الداخل، تحسبا لمواجهتي الصومال والموزمبيق، لحساب تصفيات كأس العالم 2026.