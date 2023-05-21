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رياضة

زروقي.. تسريحة شعر جديدة وقناع وافتتاح العدّاد

علي بهلولي
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زروقي.. تسريحة شعر جديدة وقناع وافتتاح العدّاد
ح.م

دشّن اللاعب الدولي الجزائري رامز زروقي عصر الأحد، عدّاد التهديف للموسم الحالي.

وفاز نادي تفينتي إنشخيده بِخماسية نظيفة على المُضيّف نادي فالفيك، لِحساب الجولة الـ 33 وقبل الأخيرة من عمر البطولة الهولندية.

وأمضى متوسّط الميدان الدّفاعي الجزائري الهدف الثالث في الدقيقة الـ 50، وهو أوّل توقيع له على مستوى الأندية هذا الموسم. يُضاف إلى رصيد سابق مُمثّل في 3 تمريرات حاسمة.

واللافت أن رامز زروقي ظهر بِتسريحة شعر جديدة، وأيضا يضع القناع (الصورتان) المُدرجتان.

وبات فريق تفينتي إنشخيده بعد هذا الانتصار الثقيل، يجمع 61 نقطة في المركز الـ 5. ويشغل نادي فالفيك الرّتبة الـ 9 بِرصيد 41 نقطة.

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