“تنظيم مسابقة التوظيف الوطنية لبريد الجزائر قبل نهاية أكتوبر”

أعلن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية سيد علي زروقي يوم الخميس، أن مسابقة التوظيف الوطنية لبريد الجزائر، ستنظم قبل نهاية شهر أكتوبر الجاري.

وقال زروقي في جلسة علنية لمجلس الأمة إن “مسابقة التوظيف الخاصة ببريد الجزائر، ستنظم قبل نهاية هذا الشهر”.

وأكد الوزير في معرض إجابته على سؤال شفهي خلال الجلسة إنه قد “تمت مراعاة كل التدابير. بهدف إجراء مسابقة بمعايير استثنائية”.

وفي 24 جوان الماضي، أعلن “بريد الجزائر” في بيان سابق، عن قرار بـ”فتح مناصب مالية إضافية، إلى جانب تلك المُعلن عنها سابقًا. بزيادة تتجاوز 50 بالمئة من العدد الأولي للمناصب”.

وأرجع “بريد الجزائر” هذا القرار إلى “احتياجات التشغيل على مستوى المؤسسة. وحرصها على إتاحة فرص أوفر أمام المترشحين”، يوضح ذات البيان.

وتابع البيان أن المؤسسة “تعمل حاليًا على استكمال الإجراءات التنظيمية الخاصة بالمناصب الجديدة. فضلا عن التدابير التقنية المرتبطة بالمنصة الرقمية الخاصة بالتوظيف”.

قبل أن يجدّد تأكيد “بريد الجزائر” على “تبني مقاربة رقمية في عمليات التوظيف، بما يكرّس مبادئ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين”.

وفي 31 ماي الماضي، أجّلت مؤسسة “بريد الجزائر”، تنظيم مسابقة التوظيف الوطنية الخاصة بمصالحها. بسبب “اضطرابات تقنية عرفتها المنصة الرقمية المخصّصة للمسابقة”.

وعلى إثر ذلك، أقال وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية سيدعلي زروقي توقيف ثلاثة مسؤولين في الوزارة و”بريد الجزائر”. بصفتهم “المشرفين المباشرين على تنظيم المسابقة الرقمية”.