زروقي: حلم كأس العالم ورغبتي في التطوّر سببا بقائي مع تفينتي

مشاركته في مواجهة الكاميرون مرتبطة بقديورة

كشف الدولي الجزائري، رامز زروقي، نجم تفينتي عن سّر تمديد عقده مع النادي الهولندي إلى غاية صيف 2025، مشيرا إلى أن همه الوحيد هو تطوير مستوياته الفنية وتثبيت أقدامه في التشكيل الأساسي مع فريقه والمنتخب الوطني، كما شدّد على أن الأموال لا تهمه بقدر المشروع والأهداف الرياضية.

وتحدث زروقي (23 سنة) في حوار لموقع “توبانتيا” الهولندي، عن عديد الأمور المتعلقة بأهدافه مع نادي تفينتي الهولندي والمنتخب الوطني في الفترة المقبلة، وهو الذي يقدّم مستويات كبيرة هذا الموسم، حسب المتابعين، ما دفع إدارة فريقه إلى تمديد عقده لصيف 2025، نهاية الأسبوع الماضي.

وقال نجم خط وسط “الخضر” بخصوص قرار تمديد ارتباطه بنادي تفينتي رغم العروض التي وصلته في الفترة الماضية: “إنه أمر جيّد (تمديد العقد) للنادي وبالنسبة لي أيضا”، وأضاف: “أشعر بثقة كبيرة مع تفينتي”، وتابع الدولي الجزائري: “لقد حققت إنجازاتي هنا وعملت مع أشخاص دعموني دائمًا وجعلوني أفضل. لدينا فريق رائع وجهاز فني جيّد”، قبل أن يؤكد بأن رغبته في تثبيت أقدامه مع المنتخب الجزائري وحلم المشاركة في كأس العالم 2022 عزز قراره بالتمديد، وصرح: “حلم المشاركة في كأس العالم لعب أيضًا دورًا محوريا في تحديد قراري النهائي”.

وقام لاعب وسط الميدان المتألق تبرير خياره بالقول: “يجب أن أستمر في اللعب كل أسبوع. يمكنني التطور أكثر في تفينتي، لكن الشيء الأكثر أهمية بالنسبة لي هو أن أستمتع بوقتي”، مضيفا: “بالطبع لكرة القدم جانب سلبي. أنت لا تعرف أبدًا أي ناد سيطرق بابك مستقبلا”، وشدد: “لكنني لن أترك تفينتي. فهذا ليس ما أنا عليه الآن. لا يهمني المال، إذا لم أتحصل على مشروع رياضي أفضل فلن أغادر”، وعن طموحات فريقه في الدوري الهولندي هذا الموسم وإمكانية إنهائه في مركز متقدم بحثا عن مشاركة أوروبية الموسم المقبل (تفينتي يحتل المركز الرابع حاليا)، صرح زروقي: “أي مركز سننهي فيه هذا الموسم..؟..الخامس أو الرابع أو الثالث..؟ لا يزال كل شيء ممكنًا”، وتابع: “الآن بعد أن أصبحنا في هذا الموقف. علينا القتال حتى النهاية للحصول على أفضل نتيجة ممكنة”.

ويتواجد زروقي رفقة المنتخب الوطني في عاصمة غينيا الاستوائية مالابو لإجراء تربص قصير قبل التنقل إلى مدينة دوالا الكاميرونية، لمواجهة منتخب الكاميرون يوم الجمعة المقبل في ذهاب الدور الفاصل، قبل إجراء مباراة العودة يوم الثلاثاء 29 مارس على ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة.

وكان زروقي تحوّل إلى لاعب أساسي في حسابات بلماضي خلال الفترة الماضية، لكن إصرار المدرب جمال بلماضي على إعادة عدلان قديورة قد تخرجه هذه المرة من التشكيلة الأساسية، خاصة إذا قرّر الناخب الوطني الاعتماد على “الدبابة” من البداية في الفاصلة المونديالية، وهو الذي قرر إعادة استدعائه تحديدا من أجل الفوز بمعركة الوسط.