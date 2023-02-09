زروقي خارج سباق كأس هولندا

ودّع اللاعب الدولي الجزائري رامز زروقي وفريقه تفينتي إنشخيده مساء الخميس سباق كأس هولندا لِكرة القدم.

وأُقصي فريق تفينتي بعد خسارته بِهدف لِصفر أمام نادي أجاكس أمستردام، ضمن إطار ثمن نهائي الكأس الهولندية.

وخاض متوسّط الميدان زروقي كامل أطوار مواجهة نادي أجاكس، بِزيّ فريقه تفينتي إنشخيده.

وكرّر رامز زروقي وفريقه تفينتي سيناريو الموسم الماضي، لمّا تجمّدت مشاركتهما في ثمن نهائي كأس هولندا، لكن أمام نادي ألكمار. بينما بلغ فريق أجاكس المباراة النهائية وخسرها أمام نادي آيندهوفن.