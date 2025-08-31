زروقي: ربط المدارس بالإنترنت أولوية قبل الدخول المدرسي

أكد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، سيد علي زروقي، اليوم الأحد، أن استكمال عملية ربط المؤسسات التعليمية بالإنترنت يمثل أولوية قصوى قبيل الدخول المدرسي، مشددًا على ضرورة تسريع وتيرة معالجة الأعطاب التقنية لتحسين الخدمة لفائدة المشتركين.

وجاء ذلك خلال زيارة عمل وتفقد قادته إلى ولاية باتنة، وقف خلالها على وضعية قطاع البريد والاتصالات وأشرف على تدشين وكالة تجارية جديدة لمتعامـل اتصالات الجزائر ببلدية مروانة، بعد خضوعها لعملية إعادة تهيئة وعصرنة تهدف إلى تحسين ظروف الاستقبال والارتقاء بجودة الخدمات.

وفي عرض قدمه المدير الولائي للقطاع، تم استعراض أهم مؤشرات الخدمات البريدية والاتصالاتية، حيث تحصي الولاية شبكة تضم 155 مكتبًا بريديًا من بينها مكتبين متنقلين، أي بمعدل مكتب لكل 9910 ساكن.

كما تتوفر باتنة على 67 شباكًا آليًا للنقود، من بينها 15 شباكًا دخلت الخدمة سنة 2025. وعلى صعيد الهياكل، شهدت الفترة الممتدة بين 2020 و2025 إنجاز 12 مكتبًا بريديًا وإعادة تهيئة 15 مكتبًا آخر.

أما بخصوص قطاع الاتصالات، فقد بلغ عدد اشتراكات الإنترنت الثابت 211.175 اشتراكًا، منها 54.409 اشتراكات بتقنية الألياف البصرية إلى غاية المنزل (FTTH). كما بلغ عدد المشتركين في الهاتف النقال على مستوى الولاية 1.684.558 مشتركًا، ما يعكس توسعًا ملحوظًا في الخدمات الرقمية.

وخلال تدشين الوكالة التجارية الجديدة بمروانة، أكد الوزير أن تحسين الخدمات الإلكترونية والبريدية يبقى رهينًا برفع مستوى عصرنة الهياكل، مع تعزيز جاهزية الفرق التقنية لضمان سرعة التدخل ومعالجة الأعطاب بما يضمن خدمة أفضل للمواطن.