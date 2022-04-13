زروقي سعيد في نادي تفينتي ويحدّد أهدافه هذا الموسم

قال إن فريقه يزعج كبار الدوري الهولندي

كشف الدولي الجزائري، رامز زروقي، نجم تفينتي عن أهدافه مع النادي الهولندي هذا الموسم والمستقبل القريب، بعد أن كان قرّر شهر مارس الماضي تمديد عقده في الفريق إلى غاية صيف 2025، مؤكدا بأنه يشعر بتواجده في المكان المناسب خلال الفترة الحالية، في إشارة إلى توّهجه مع نادي تفينتي إنشخيدة.

وكان رامز زروقي (23 سنة) تخرج من أكاديمية نادي أجاكس أمستردام الشهيرة لكنه لم ينجح في الحصول على فرصة اللعب مع الفريق الأول، ليقرر موسم 2017/2018 الانتقال إلى نادي تفينتي أين شارك مع الفريق الرديف، قبل أن يتم تصعيده إلى الفريق الأول نهاية عام 2019، ليتحوّل منذ الموسم الماضي إلى أبرز كوادر النادي الهولندي.

وقال زروقي في تصريحات لصحيفة “دي فولكس كرانت” الهولندية تعليقا على المستويات الكبيرة، التي يقدمها تفينتي في الدوري الهولندي هذا الموسم: “نعم. نعلم أننا مزعجون” (الصحافة الهولندية تصف تفينتي بالفريق المزعج لكبار الأرديفيزي)، مضيفا: “لكن مزعجون بالمعنى الإيجابي للكلمة، إنه أمر لطيف بالنسبة لنا وبدرجة أقل بالنسبة لمنافسينا”، وتابع الدولي الجزائري حديثه عن الانتقادات التي تعرض لها فريقه في بداية الموسم من طرف جماهير النادي، وصرح: “في بداية الموسم كان هناك الكثير من التذمر، لكن لم نعد نسمع هذه الشكوى حقًا”، وأضاف: “الملعب يمتلئ بـ30 ألف متفرج ولا يمكن للجميع أن يكونوا إيجابيين، لكننا بدأنا نلعب بشكل أفضل الآن”.

إلى ذلك، شدّد لاعب الوسط الواعد على إبراز سعادته بتمديد عقده مع تفينتي والبقاء لموسم آخر رغم العروض العديدة التي وصلته في الفترة الماضية، وقال بهذا الخصوص: “لقد منحني النادي أيضًا الفرصة (فرصة اللعب مع الفريق الأول)..”، مضيفا: “إذا غادرت النادي أريد أن أفعل ذلك بشعور جيّد وأترك شيئًا ما”، وأردف: “أنا حقًا في المكان المناسب هنا. لدينا فريق رائع للغاية ونحصل أيضًا على الكثير من النقاط”.

يجدر الذكر أن تفينتي يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الهولندي برصيد 58 نقطة، وهو يتنافس على المراكز الأوروبية، خلف أياكس المتصدر بـ72 نقطة، وإيندهوفن الوصيف بـ68 نقطة، وفينورد الثالث بـ61 نقطة.