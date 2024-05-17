زروقي صار بلا مدرّب

بات اللاعب الدولي الجزائري رامز زروقي، الجمعة، رفقة زملائه في نادي فينورد روتردام الهولندي، بِلا مدرّب.

وفي مؤتمر صحفي نشّطه، الجمعة، ونقلت تفاصيله إدارة النادي. أعلن المدرب أرني سلوت رحيله عن فريق فينورد روتردام، وإشرافه على نادي ليفربول الإنجليزي في الموسم المقبل، خلفا للألماني يورغن كلوب.

وكان التقني الهولندي أرني سلوت قد استهلّ مهام تدريب فريق فينورد روتردام في صيف 2021، بِعقدٍ كان يُفترض أن تنقضي مدّته في الـ 30 من جوان 2025.

وقاد المدرب سلوت فريق فينورد روتردام إلى إحراز لقب بطولة هولندا في الموسم الماضي، وكأس هذا البلد في النسخة الحالية.

وسيلعب متوسّط الميدان زروقي وزملاؤه في فريق فينورد روتردام هذا الأحد، آخر مباراة لهم تحت إمرة المدرب أرني سلوت. وذلك ضدّ الزائر نادي إكسيلسيور، بِرسم الجولة الـ 34 والختامية من عمر البطولة الهولندية. عِلما أن الدولي الجزائري يرتبط مع النادي بِعقدٍ تنقضي مدّته في صيف 2027.

ولم تُعلن إدارة نادي فينورد روتردام الهولندي بعد، عن خليفة المدرب أرني سلوت.