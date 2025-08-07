زروقي: غادرتُ فينورد لِأنّي رفضتُ أن أكون لعبة “بلاي ستايشن”

أبدى اللاعب الدولي الجزائري رامز زروقي تذمّرا، من إدارة نادي فينورد روتردام الهولندي والجهاز الفني لِهذا الفريق الكروي.

وكان متوسط الميدان زروقي (27 سنة) قد انضم إلى فينورد روتردام في صيف 2023 لِمدّة أربعة مواسم، قبل أن يضطرّ في الأيّام القليلة الماضية للعودة إلى ناديه السابق تفينتي إنشخيدة الهولندي، بِصيغة الإعارة حتى الـ 30 من جوان 2026.

وقال زروقي إنه كان يشعر بأنه “مكبّل” في فريق فينورد روتردام، ولا يُمسح له بِالحرية والتعبير عن قدراته الفنية. ووصف الوضعية بأنه كان أشبه بِلعبة “بلاي ستايشن” يتحكّم فيها أحدهم عند بعد، دون أن يوضّح الأمور بِدقّة. علما أن اللاعب الجزائري درّبه 3 تقنيين (هولنديَين ودانماركي) في فترات متباينة ما بين صيفي 2023 و2025.

وفي تصريحات نقلتها، الخميس، عديد صحف هولندا، استطرد الدولي الجزائري، وقال إنه لا يقفز فوق فترات ممتعة مرّ بها في نادي فينورد، بِدليل إحرازه كأس هولندا والكأس المحلية الممتازة لِعام 2024، وخوضه مقابلات حسنة الأداء في رابطة أبطال أوروبا.

وعن عودته إلى فريقه السابق تفينتي إنشخيده، قال زروقي إن إدارة النادي اتّصلت به مؤخّرا، وتناقش مع المدرب والمدير الرياضي ما يُمكن تقديمه، والمنصب الذي يُناسبه، والأهداف المسطّرة. وبعدها وافق الطرفان على توقيع عقد الإعارة.

وينطلق الموسم الجديد لِرامز زروقي وفريقه تفينتي إنشخيده الأحد المقبل، بِمواجهة المضيّف نادي زفوله، لِحساب الجولة الأولى من عمر البطولة الهولندية نسخة 2025-2026.