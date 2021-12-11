زروقي: فخور باللعب مع الجزائر والمشاركة في “الكان” أفضل هدية

تفينتي الهولندي يريد استغلال هذا العامل لحرمانه من دورة الكاميرون

وجه الدولي الجزائري، رامز زروقي، نجم نادي تفينتي الهولندي، رسالة قاسية لزميله في المنتخب الجزائري، آندي ديلور، المغضوب عليه من طرف الجماهير الجزائرية والمدير الفني لـ”محاربي الصحراء”، جمال بلماضي، بسبب طلبه المتمثل في منحه فترة “استراحة دولية” تعفيه من المشاركة مع المنتخب الجزائري، وقال زروقي إنه يحلم بالمشاركة في كأس أمم إفريقيا المقبلة بالكاميرون.

ويدخل المنتخب الوطني كأس أمم إفريقيا 2021، التي تجرى في الفترة الممتدة من 9 جانفي إلى 6 فيفري من العام المقبل في الكاميرون، بهدف الدفاع عن لقبه الذي تحصل عليه خلال نسخة 2019 في مصر، والحفاظ على سمعته الدولية وسلسلته القياسية دون خسارة المتوقفة حاليا عند حدود 33 مباراة على التوالي.

وقال رامز زروقي المتألق بشكل لافت مع نادي تفينتي الهولندي منذ بداية الموسم الجاري، في حوار لصحيفة “ذا تليغراف” الهولندية مؤخرا، ردّا على سؤال متعلق بموقفه من المشاركة في كأس أمم إفريقيا بالكاميرون وسط أخبار نيّة الأندية الأوروبية منع لاعبيها من المشاركة في المسابقة لتخوفها من فيروس كورونا والمتحوّر “أوميركون” المنتشر بالقارة السمراء، قائلا: “أتمنى أن يتم اختياري في القائمة النهائية”، وتابع وسط الميدان الواعد (23 سنة): “منذ أن تم استدعائي لمنتخب الجزائر للمرة الأولى شهر مارس الماضي، كنت حاضرا في أغلب المباريات”، قبل أن يضيف: “آمل أن ألعب كأس إفريقيا في الكاميرون مع الجزائر بداية العام المقبل.. إذا حدث ذلك، فسيكون أحد أفضل الأشياء في مسيرتي حتى الآن”، وهو التصريح الذي سيزيد من شعبية زروقي لدى الجماهير الجزائرية، ويؤكد تعلقه بالجزائر على عكس نجم نادي نيس الفرنسي، آندي ديلور، الذي فضّل منح الأولوية لفريقه على حساب منتخب بلاده، وقرر عدم المشاركة في كأس إفريقيا المقبلة، ما جعل بلماضي يخرجه من حساباته نهائيا.

من جهة أخرى، تعد تصريحات خرج أكاديمية نادي أجاكس أمستردام الهولندي بمثابة تحدّ واضح لإدارة فريقه تفينتي، على اعتبار أن هذه الأخيرة كانت تفكر في حرمانه من التواجد مع المنتخب الوطني في الكاميرون، مستغلة استعداد عديد الأندية الأوروبية لتوجيه اعتراض للاتحاد الدولي لكرة القدم يتضمن رفضها تسريح اللاعبين الأفارقة للمشاركة مع منتخبات بلادهم في كأس إفريقيا، تخوفا من المتحوّر “أوميكرون” المنتشر في إفريقيا، وسيغيب زروقي عن العديد من المباريات في فريقه، منها القمتان أمام ناديي إيندهوفن وفيليم، لكنه حسم موقفه بإعطاء الأولوية لـ”محاربي الصحراء”، عندما تابع تصريحاته للصحيفة الهولندية، قائلا: “إنه لأمر رائع بالنسبة لتطوري أن ألعب مثل هذه المباريات، لكني فخور بتمثيل الجزائر.. اللعب مع منتخب بلادي يعطيني دفعة قوية”.