زروقي في طريق الرحيل عن تفينتي الهولندي الصيف المقبل

مشاركته في "كان الكاميرون" فرصة لخطف الأنظار

اعترف المدير الرياضي لنادي تفينتي الهولندي، يان ستروير، بصعوبة الإبقاء على الدولي الجزائري، رامز زروقي، ضمن صفوف الفريق الموسم المقبل عطفا على المستويات الكبيرة، التي يقدمها منذ الموسم الماضي مع النادي الهولندي واهتمام عديد الأندية بالحصول على خدماته، وعلى رأسها كبار الدوري الهولندي، في صورة فينورد روتردام.

وأصبح زروقي (23 سنة) لاعبا أساسيا ومهما في نادي تفينتي أنشخيدة الهولندي منذ الموسم الماضي، كما تحول هذا الموسم إلى النجم الأول للفريق بالنظر لما يقدمه في الدوري الهولندي وعبوره من مرحلة اللاعب العادي إلى مرحلة اللاعب المؤثر في نتائج الفريق، بعد أن أضحى يسجل أهدافا مهمة رغم مشاركته في منصب وسط الميدان المدافع، مترجما الثقة الكبيرة التي منحها له بلماضي مع المنتخب الوطني وانعكاس ذلك إيجابيا على مردوده في ناديه.

وأشاد المدير الرياضي لنادي تفنيتي الهولندي، يان ستروير، بالمستويات التي قدمها النجم الجزائري زروقي مع الفريق، وقال في تصريحات لموقع “فوتبول انترناسيونال” الهولندي، ردا على سؤال بخصوص رأيه باللاعب الواعد: “مستوى رامز زروقي تطور كثيرا منذ قدومي إلى النادي”، قبل أن يتطرق إلى إمكانية رحيل النجم الجزائري عطفا على مستوياته الجيّدة هذا الموسم وتواجده ضمن أجندة العديد من الأندية الهولندية والأوروبية، حيث صرح: “هل يوجد اهتمام به حاليا..؟..لا..لأنني لا أتصور رحيله عن الفريق هذا الشتاء”، وتابع المدير الرياضي التأكيد على أن النادي لن يقبل بفكرة رحيل زروقي خلال الميركاتو الشتوي، لكنه بالمقابل فتح المجال أمام هذا الطرح خلال الميركاتو الصيفي، وأكد: “ربما يمكنه الرحيل صيفا، يجب أن نتجهز لهذا الاحتمال”، قبل أن يبدي بعض التفاؤل بخصوص قدرة الإبقاء على النجم الجزائري في صفوف الفريق بسبب تراجع المداخيل المالية للأندية المتاثرة بجائحة كورونا، وقال: “الأندية أصبحت حذرة في سوق الانتقالات بسبب تداعيات جائحة كورونا”.

وينتظر أن تكون مشاركة رامز زروقي لأول مرة مع المنتخب الوطني في منافسة كبيرة ككأس أمم إفريقيا بالكاميرون، في الفترة الممتدة من 9 جانفي إلى 6 فيفري، فرصة من ذهب بالنسبة له من أجل خطف الأنظار ونيل إعجاب أندية أوروبية اخرى لتمهيد رحيله عن تفينتي الصيف المقبل، وهو الذي تواجد في فترة سابقة على رادار أندية هولندية وفرنسية.