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رياضة

زروقي قد يُزامل رونالدو

علي بهلولي
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زروقي قد يُزامل رونالدو

قد يُزامل اللاعب الدولي الجزائري رامز زروقي، نجم كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو.

ووفقا لِتقارير صحفية هولندية صادرة، السبت، فإن إدارة نادي النصر السعودي دخلت في مفاوضات مع نظيرتها لدى فريق فينورد روتردام، لِانتداب متوسط الميدان زروقي البالغ من العمر 27 سنة.

ومعلوم أن المهاجم رونالدو (40 سنة) يرتدي زي نادي النصر حتى صيف 2027، تاريخ انتهاء مدة عقد زروقي مع فريق فينورد روتردام الهولندي.

وفي الموسم المنقضي، فقد رامز زروقي ألقه، وأيضا منصبه الأساسي في فريق فينورد روتردام. وهو ما يُجبر إدارة النادي الهولندي على عرض لاعبها الجزائري للبيع هذه الصائفة.

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