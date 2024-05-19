زروقي.. كأس هولندا ووصافة ومشاركة في رابطة الأبطال

خاض اللاعب الدولي الجزائري رامز زروقي بعد ظهيرة الأحد، آخر مباراة رسمية له على مستوى الأندية هذا الموسم.

وفاز فريق فينورد بِرُباعية نظيفة على الزائر نادي إكسيلسيور، في مبارة لِحساب الجولة الـ 34 والأخيرة من عمر البطولة الهولندية.

وشارك متوسّط الميدان زروقي أساسيا، بل أن يُستبدل في الدقيقة الـ 79، تاركا فريقه فينورد مُتقدّما في النتيجة بِثُلاثية نظيفة.

وأشرف التقني الهولندي أرني سلوت على فريق فينورد في آخر مباراة له، ذلك أنه سيقود نادي ليفربول الإنجليزي في الموسم المقبل.

وأنهى فينورد المشوار في المركز الثاني بِرصيد 84 نقطة، وجمع نادي إكسيليور 29 نقطة في الرتبة الـ 16.

وإذا كان هذا الترتيب يسمح لِزروقي وفريقه فينورد بِخوض رابطة أبطال أوروبا نسخة 2024-2025، وانطلاقا من دور المجموعات. فإن نادي إكسيلسيور سيلعب مواجهة السدّ لاحقا، لِتفادي النزول إلى القسم الهولندي الثاني.

وشارك زروقي هذا الموسم في 26 مباراة لِحساب البطولة الهولندية، يوجد بينها 15 مواجهة خاضها أساسيا. وكان في الأيّام القليلة الماضية قد أحرز مع فريقه فينورد الكأس المحلّية.

وتنقضي مدّة عقد رامز زروقي (25 سنة) في صيف 2027، وتنتظره بعد هذه المباراة مواجهتَي المنتخب الوطني الجزائري أمام غينيا كوناكري وأوغندا، في الـ 6 والـ 10 من جوان المقبل. لِحساب الجولتَين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم 2026.