زروقي لن يغادر تفينتي خلال الميركتو الشتوي الحالي

رغم إصراره على الرحيل وغضبه من إدارة النادي

أجبر الدولي الجزائري، رامز زروقي، نجم تفينتي على البقاء مع النادي الهولندي رغم العرض المغري الذي وصله من نادي فينورد، ورفض إدارة فريقه تسريحه خلال الميركاتو الشتوي الحالي بعد أن كانت التزمت نفس الموقف الصيف الماضي، ما أصاب لاعب “الخضر” بالغضب والصدمة وهو الذي كان يريد اللعب مع ناد أكبر والتطلع إلى المنافسة الأوروبية، لكن زروقي مجبر على البقاء مع تفينتي إلى غاية نهاية الموسم الجاري قبل التفكير في وجهة أخرى.

ويعد رامز زروقي من الركائز الأساسية في نادي تفينتي والتي لا يمكن الاستغناء عنها بدليل أنه لعب كل المباريات أساسيا، كما يصنف كأحسن لاعب وسط ميدان مسترجع في الدوري الهولندي، بالنظر لتواجده ضمن التشكيلة الأفضل في كل جولة من “الإرديفيسي” تقريبا.

إلى ذلك، أشاد رون يانس مدرب تيفنتي بنجمه الجزائر واعترف بأن عدم السماح له بالرحيل نحو فينور أغضبه كثيرا، وقال بهذا الخصوص في تصريحات لمجلة “فوتبول ماغازين” الهولندية: “كلنا نعلم أن زروقي كان محبطا الصيف الماضي، وخلال بداية الميركاتو الشتوي الحالي، بسبب عدم إتمام صفقة انتقاله لصفوف فينورد، ولكنه رفع راية التحدي مجددا”، مضيفا: “خلال المباراة الأخيرة أمام أجاكس أمستردام، طلبت من زروقي إثبات نفسه أمام خصم من أعلى مستوى، ونجح في ذلك بأفضل طريقة ممكنة”، وأردف: “زروقي كسب الرهان معي، من وجهة نظري هو لاعب كبير، ويستحق اللعب لفريق أفضل بكثير من فينورد”، في حين اعترف المدير الرياضي لتفينتي، يان ستروير، برفضه تحويل اللاعب الجزائري، وصرح: “زروقي لا يزال غاضبا مني حتى الآن، لقد أجرينا اجتماعا مؤخرا، وأوضح لي بشكل صريح أنه يريد الانتقال إلى فينورد”، وزاد: “لقد رفضت هذا الطلب، واللاعب لم يتقبله، ولكنه أظهر الاحترافية اللازمة داخل الملعب، وهذا أمر يحسب له”، واتفق الرجلان القويان في نادي تفينتي على ضرورة مواصلة رامز زروقي لمشواره مع الفريق حتى نهاية الموسم الحالي، على أن يتم انتقاله لنادٍ كبير سواء في هولندا أو خارجها، بدءا من صيف 2023، أي قبل عام من نهاية عقده مع النادي.