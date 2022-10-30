زروقي: مازلت تحت صدمة الإقصاء من كأس العالم 2022

اعترف بالصعوبات التي واجهها في بداية مشواره الكروي

اعترف الدولي الجزائري، رامز زروقي، نجم نادي تفينتي الهولندي بأنه ما زال يعيش صدمة الإقصاء من كأس العالم 2022، إلى درجة أنه لا يصدق أن المنتخب الوطني سيغيب عن هذا الحدث العالمي الكبير، في وقت اعترف فيه بالصعوبات الكبيرة التي واجهها في بداية مشواره الكروي، قبل أن يتحول إلى لاعب أساسي في نادي تفينتي.

وقال رامز زروقي، في تصريحات لقناة نادي تفينتي الهولندي: “الخسارة أمام الكاميرون والفشل في التأهل إلى المونديال يظل صدمة كبيرة بالنسبة لي، وأصعب لحظة منذ بداية مشواري الكروي”، وأضاف: “في الحقيقة لا أصدق إلى الآن أننا لن نشارك في كأس العالم 2022″، وتابع: “لقد كنا على بعد ثوانٍ من الفوز ببطاقة التأهل، وكل شيء انقلب في لمح البصر”.

وكان زروقي (24 عاما) تخرج من أكاديمية نادي أجاكس أمستردام قبل أن ينتقل صيف عام 2016 إلى فريق الشباب لنادي تفينتي، وانتظر الدولي الجزائري فرصته للعب مع النادي الأول إلى غاية صيف 2020، ومنذ ذلك التاريخ تحول إلى ورقة رابحة بيد المدير الفني، يان روس، خاصة بعد أن أصبح لاعبا دوليا مع المنتخب الوطني منذ شهر مارس عام 2021، واضطر رامز زروقي إلى الانتظار طويلا للحصول على فرصته في تفينتي رغم موهبته الكبيرة، حيث تم تجاهل لاعب الوسط الجزائري من قبل المدرب السابق غونزالو غارسيا والمدير الفني السابق تيد فان ليوين، قبل أن تتغير المعطيات بتولي رون يانس لقيادة العارضة الفنية لتفينتي.

وأكد لاعب خط الوسط الجزائري عن بدايته المتعثرة مع النادي الهولندي: “في مرحلة معينة لم تكن لدي ثقة كبيرة بخصوص مستقبلي الكروي”، قبل أن يضيف: “إذا لم تسنح لك الفرصة، عليك أن تبدأ في التفكير بنفسك..ربما يجب أن تبحث عن تجربة أخرى في مكان آخر”، وتابع: “كان لدي بالتأكيد تلك الأفكار، لكن بعد ذلك حدثت بعض التغييرات وجاء أشخاص جدد”، مضيفا: “جاء يان ستروير كمدير فني وأصبح رون يانس مدربا جديدا ثم سنحت لي الفرصة”، وأكد: “أخيرا أنا هنا الآن. من الجيّد أنني مازلت أعمل مع نفس الأشخاص والمدربين وأشياء من هذا القبيل”، أما بخصوص مسألة صعوبة في جذب المزيد من الاهتمام، فقال النجم الجزائري: “لا بالتأكيد. إنّها كرة القدم، عليك أن تظهر أحقيتك على أرض الملعب، هذا كل ما في الأمر”.

إلى ذلك، لم يُفوّت نجم “الخضر” الفرصة للتأكيد على إعجابه بالنجم الكرواتي لنادي ريال مدريد الإسباني، لوكا مودريتش، وأكد بأنه مثله الأعلى، حيث رد على سؤال بخصوص لاعبه المفضل ما بين نجم الريال والهولندي دي يونغ نجم برشلونة الإسباني، قائلا: “مودريتش”، علما أن رامز زروقي يلعب بانتظام مع نادي تفينتي، حيث خاض معه 15 مباراة بمختلف المسابقات منذ بداية الموسم الجاري (15 مرة أساسيا)، لم يسجل خلالها أي هدف ولم يقدم أي تمريرة حاسمة.