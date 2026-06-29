-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

زروقي مُقترَح على هذا النادي

الشروق الرياضي
  • 217
  • 0
زروقي مُقترَح على هذا النادي

يُمكن للاعب الدولي الجزائري رامز زروقي تغيير الوجهة، في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

يرتدي متوسط الميدان زروقي (28 سنة) زي نادي فينورد روتردام الهولندي منذ صيف 2023 لِمدّة أربعة أعوام، وقد أعاره في الموسم الماضي إلى الفريق المحلي تفينتي إنشخيده.

وتتفاوض إدارة نادي لاتسيو الإيطالي مع ممثّلي أعمال زروقي هذه الأيام، على أمل إبرام صفقة الانتداب في الأيام القليلة المقبلة. يقول الموقع المحلي “لاتسيو سيامو نُويْ” في أحدث تقرير له بهذا الشأن.

ويُشارك رامز زروقي حاليا مع المنتخب الوطني الجزائري، في كأس العالم التي تُجرى بِأمريكا والمكسيك وكندا.

ووفقا للمصدر، تُطالب إدارة نادي فينورد روتردام بِمبلغ 6 ملايين أورو، لِتسريح الدولي الجزائري.

ويدرب نادي لاتسيو التقني المحلي جينارو غاتوزو، بعد استقالته مؤخّرا من الإشراف على العارضة الفنية لِمنتخب بلده إيطاليا.

مقالات ذات صلة
هذه هي القنوات الناقلة لمباراة الجزائر والنمسا

هذه هي القنوات الناقلة لمباراة الجزائر والنمسا

“بي بي سي” وتغطية المونديال.. ماذا فعلت هذه المدرسة لِتلاميذها؟

“بي بي سي” وتغطية المونديال.. ماذا فعلت هذه المدرسة لِتلاميذها؟

بيتكوفيتش ثاني مدرب في تاريخ “الخضر” ينجح في تخطي دور المجموعات

بيتكوفيتش ثاني مدرب في تاريخ “الخضر” ينجح في تخطي دور المجموعات

إنجاز غير مسبوق للكرة الإفريقية في كأس العالم

إنجاز غير مسبوق للكرة الإفريقية في كأس العالم

تألقت مع 9 أندية كبيرة والعصابة حطّمت اتحاد عنابة

تألقت مع 9 أندية كبيرة والعصابة حطّمت اتحاد عنابة

بالفيديو.. هكذا حفز محرز زملاءه قبل انطلاق مواجهة النمسا

بالفيديو.. هكذا حفز محرز زملاءه قبل انطلاق مواجهة النمسا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد