زروقي مُقترَح على هذا النادي

يُمكن للاعب الدولي الجزائري رامز زروقي تغيير الوجهة، في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

يرتدي متوسط الميدان زروقي (28 سنة) زي نادي فينورد روتردام الهولندي منذ صيف 2023 لِمدّة أربعة أعوام، وقد أعاره في الموسم الماضي إلى الفريق المحلي تفينتي إنشخيده.

وتتفاوض إدارة نادي لاتسيو الإيطالي مع ممثّلي أعمال زروقي هذه الأيام، على أمل إبرام صفقة الانتداب في الأيام القليلة المقبلة. يقول الموقع المحلي “لاتسيو سيامو نُويْ” في أحدث تقرير له بهذا الشأن.

ويُشارك رامز زروقي حاليا مع المنتخب الوطني الجزائري، في كأس العالم التي تُجرى بِأمريكا والمكسيك وكندا.

ووفقا للمصدر، تُطالب إدارة نادي فينورد روتردام بِمبلغ 6 ملايين أورو، لِتسريح الدولي الجزائري.

ويدرب نادي لاتسيو التقني المحلي جينارو غاتوزو، بعد استقالته مؤخّرا من الإشراف على العارضة الفنية لِمنتخب بلده إيطاليا.