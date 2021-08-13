زروقي وبن ناصر يريحان بلماضي قبل تربص “الخضر”

حملت تدريبات نادي تويتني الهولندي، أخبارا سارة، للناخب الوطني جمال بلماضي، بعودة متوسط ميدان “الخضر” رامز زروقي إلى أجواء التدريبات.

وتدرب زروقي في الحصة التدريبية ليوم الخميس، بصفة عادية واندمج في المجموعة، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في المباراة الودية لفريقه أمام لازيو الإيطالي.

من جهته متوسط ميدان الميلان اسماعيل بن ناصر، وبعد اكتفائه بالتدريبات على إنفراد، بعد تعافيه من فيروس “كورونا”، انضم الخميس في التدريبات الجماعية لناديه تحضيرا للموسم الجديد.

ويعد التحاق الثنائي زروقي وبن ناصر، بمثابة الخبر السعيد للناخب الوطني جمال بلماضي، قبل بداية التربص المقبل لـ”الخضر” بمناسبة انطلاق تصفيات المونديال، حيث يواجه محاربو الصحراء يوم 2 سبتمبر المقبل منتخب جيبوتي بملعب تشاكر بالبليدة، قبل التنقل إلى المغرب لمواجهة منتخب بوركينافاسو يوم 7 من نفس الشهر، لحساب الجولة الثانية.