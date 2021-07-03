زروقي يبدأ موسمه الجديد بِثنائية

زروقي (من اليمين) يُصافح أحد زملائه في هذه المباراة (صورة نادي تفينتي إنشخيده)

سجّل اللاعب الدولي الجزائري رامز زروقي مساء السبت، ثنائية لِمصلحة فريقه تفينتي إنشخيده الهولندي.

وفاز فريق تفينتي إنشخيده بِنتيجة (8-1) على نادي سبارتا إنشخيده الهولندي، في مباراة ودّية استعدادا للموسم الجديد. مع الإشارة إلى أن الفريق الأخير ينتمي إلى الدرجة السابعة الهولندية.

وأمضى متوسط الميدان رامز زروقي هدفَيه في الدقيقتَين الـ 51 والـ 77، عِلما أن الدولي الجزائري دخل إلى أرضية الميدان بديلا عند انطلاق الشوط الثاني، وحينها كان فريقه تفينتي إنشخيده مُتفوّقا في النتيجة بـ (1-2).

وتُعدّ المواجهة المشار إليها أوّل لقاء تحضيري لِفريق تفينتي إنشخيده، تليه مباراة ودّية أخرى أمام نادي هكسبيرسه من القسم الثاني الهولندي.

وتنطلق البطولة الهولندية للقسم الأوّل في الـ 13 من شهر أوت المقبل.

ويرتبط رامز زروقي (23 سنة) مع نادي تفينتي إنشخيده الهولندي بِعقدٍ، تنقضي مدّته صيف 2023.