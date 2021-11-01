زروقي يبرر الخسارة القاسية أمام نادي إيندهوفن

يبصم على موسم كبير مع نادي تفينتي

كشف الدولي الجزائري، رامز زروقي، نجم نادي تفينتي الهولندي، بتأثره بالهزيمة القاسية التي تعرض لها فريقه، أمام نادي بي أس في إيندهوفن بخمسة أهداف لهدفين في مباراة الجولة 11 من الدوري الهولندي الممتاز، رغم أنه أحد أبرز نجوم في فريقه بالمباراة بحصول على ثاني أفضل تقييم وتسجيله لهدف عالمي، صنفه المتابعون كواحد من أحسن أهداف “الأرديفيسي” منذ بداية الموسم الجاري.

وكان نادي تفينتي الهولندي خسر أمام نادي إيندهوفن، السبت الماضي، على ملعب فيليبس ستاديوم، بنتيجة خمسة أهداف لهدفين، ليتراجع إلى المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 15 نقطة، في حين يواصل إيندهوفن ملاحقته لأجاكس أمستردام، بتواجده في المركز الثاني برصيد 24 نقطة وبفارق نقطتين فقط عن المتصدر.

وقال رامز زروقي (23 سنة) في تصريحات تلفزيونية بعد مباراة إيندهوفن، إنه من الصعب تقبل الخسارة الثقيلة والقاسية لفريقه، وصرح: “لقد تنقلنا إلى هنا (إيندهوفن) بخطة وهدف معينين..الأمور سارت كما ينبغي في الشوط الأول وكنا الأفضل في عدة نواحي”، قبل أن يضيف: “لكن المعطيات تغيّرت في المرحلة الثانية من المواجهة”، وتحدث الدولي الجزائري بنبرة أسف تبرز تحسره الكبير على تضييع نقاط جديدة رغم أن المنافس مرشح للتتويج بلقب الدوري الهولندي، وتابع معلقا على انقلاب الموازين خلال الشوط الثاني من المباراة، قائلا: “يمكننا تسمية ما جرى في الشوط الثاني درسًا في الفعالية، كل الاحتمالات تدخلت فيه”، وأردف: “عندما وصلت النتيجة إلى خمسة أهداف مقابل هدفين..هنا انتهى الأمر”، ويتعرض نادي تفينتي لانتقادات إعلامية كبيرة في هولندا بسبب بدايته المتعثرة في الدوري الهولندي هذا الموسم، رغم الآمال الكبيرة المعلقة عليه من طرف جماهيره، التي تتطلع للتنافس على المراكز الأولى المؤهلة للمشاركة الأوروبية الموسم المقبل.

يجدر الذكر، أن رامز زروقي يعد من ركائز نادي تفينتي منذ بداية الموسم الجاري، حيث شارك في كل المباريات أساسيا ولم يغب سوى عن مباراة واحدة فقط بداعي العقوبة، ما يبرز مكانته الكبيرة لدى مدرب النادي، واستفاد زروقي بشكل كبير من انضمامه إلى المنتخب الوطني واكتسابه للخبرة الدولية.