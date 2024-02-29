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رياضة

زروقي يتأهّل لِنهائي كأس هولندا

علي بهلولي
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زروقي يتأهّل لِنهائي كأس هولندا
ح.م
أوّل نهائي في المشوار الرّياضي لِرامز زروقي.

تأهّل اللاعب الدولي الجزائري رامز زروقي وفريقه فينورد روتردام سهرة الخميس، لِنهائي كأس هولندا.

وفاز فريق فينورد روتردام بِنتيجة (2-1) على نادي غرونينغن من القسم الثاني، لِحساب الدور نصف النّهائي.

ودخل لاعب خطّ الوسط زروقي إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 81، وحينها كانت النتيجة مُتعادلة بـ (1-1).

ويتبارى رامز زروقي وفريقه فينورد روتردام في نهائي كأس هولندا، ضدّ نادي نيميخن، في الـ 21 من أفريل المقبل.

وفي لقاء آخر، تأهّل سفيان فغولي وفريقه كاراغومروك سهرة الخميس، لِنصف نهائي كأس تركيا.

وفاز فريق كاراغومروك بِثُنائية نظيفة على نادي قلعة السرايا، لِحساب الدور ربع النّهائي.

وشارك الجناح فغولي أساسيا، قبل أن يُستبدل في الدقيقة الـ 80، تاركا فريقه كاراغومروك مُتفوّقا بِهدف لِصفر.

وفي نصف النّهائي، يلعب سفيان ضدّ نادي طرابزن سبور. وذلك بِصيغة الذّهاب والإيّاب، مع تنظيم لقاء العودة بِملعب فريق كاراغومروك.

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