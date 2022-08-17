زروقي يتعافى من الإصابة وجاهز لقمة فيورنتينا الأوروبية

رحيله عن النادي الهولندي ما زال حديث الساعة

أكد موقع “تفينتي فانس” المختص في متابعة أخبار نادي تفينتي الهولندي أن الدولي الجزائري، رامز زروقي، سيكون لائقا للمشاركة في ذهاب الدور الأخير المؤهل لدور المجموعات في مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي، أمام نادي فيورنتينا الإيطالي، بعد تعافيه من الإصابة التي كان تعرض لها الأحد الماضي في الدوري الهولندي.

ويصطدم تفينتي بنادي فيورنتينا ذهابا بإيطاليا، اليوم الخميس، قبل أن يستضيفه إيابا في هولندا في الـ25 من نفس الشهر، ويسعى النادي الهولندي للتواجد في دور المجموعات رغم صعوبة المهمة بحسب متابعين، على اعتبار أن المسابقة الأوروبية تعد أبرز أهدافه الموسمية، واضطر زروقي لمغادرة الملعب مصابا في لقاء تفينتي وفورتونا سيتارد في الدقيقة 69 بالدوري الهولندي (اللقاء انتهت بفوز زملاء النجم الجزائري 3-0)، بقرار من المدرب رون يانس حتى لا تتفاقم إصابة نجم “الخضر”، ويضمن تواجده في مباراة فيورنتينا الصعبة.

إلى ذلك، قال موقع “تفينتي فانس” إن إصابة رامز زروقي لم تكن مقلقة ولن تمنعه من التواجد في مباراة فيورنتينا، ما خلف، حسبه، ارتياحا واسعا وسط جماهير النادي الهولندي ووسائل الإعلام المحلية، التي أبرزت أهمية تواجد النجم الجزائري أمام فيورنتيا، في ظل تصنيفه كأفضل لاعبي النادي منذ الموسم الماضي، وتأتي هذه الأخبار السارة لجماهير تفينتي في وقت لم يتم فيه حسم مسألة انتقاله نحو نادي فينورد، بعد أن رفضت إدارة تفينتي العرض الأول للعملاق الهولندي، وقالت مصادر إعلامية هولندية إن صفقة انتقال زروقي مرتبطة ببيع فينورد لنجمه النرويجي، فريدريك أورنيس.

من جهة أخرى، ساند نجم نادي تفينتي السابق، يوري مولدر، قرار إدارة الفريق بالتمسك بخدمات زروقي، وقال في تصريحات نقلها موقع “تفينتي فانس”: “إنه لاعب جيد وغير تقليدي”، وزاد: “إنه صلب في التعامل مع الكرة ولديه شخصية قوية”، وشدد: “سيكون من العار على تفينتي إذا غادر. من المهم أن يستطيع تفينتي أن يقول لا لعروض 7 و8 و9 ملايين يورو”، وأبرز نجم تفينتي السابق أهمية تواجد النجم الجزائري في مباراة فيورنتينا، وصرح: “سيكون زروقي مهمًا أيضًا في المعركة مع فيورنتينا”، وتابع: “صحيح أن لتفينتي فرصة أمام فيورنتينا لكنك ستواجه لاعبين مثل إيكوني ويوفيتش. الدوري الإيطالي مختلف قليلاً”.