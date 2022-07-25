زروقي يتنافس على جائزة أجمل هدف

يتنافس اللاعب الدولي الجزائري رامز زروقي على جائزة أجمل هدف، في البطولة الهولندية للموسم المُنقضي.

جاء ذلك في بيان نشرته رابطة الكرة المُسيّرة للبطولة الهولندية، الإثنين.

ويتنافس متوسط الميدان زروقي على هذه الجائزة، رفقة 9 لاعبين آخرين ومن الجنسَين.

وأُدرج هدف زروقي في مرمى نادي آيندهوفن، ضمن هذه المسابقة. وهو توقيع أمضاه الدولي الجزائري لِمصلحة فريقه تفينتي إنشخيده، في الـ 30 من أكتوبر الماضي.

وتُعلن رابطة الكرة الهولندية عن اللاعب الفائز بِجائزة أجمل هدف، في الـ 30 من أوت المقبل.

وقبل ذلك، يُمكن للجمهور الجزائري التصويت لِمصلحة رامز زروقي عبر الرابط الإلكتروني:

https://eredivisie.nl/doelpuntvanhetjaar/