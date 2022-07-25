-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

زروقي يتنافس على جائزة أجمل هدف

علي بهلولي
  • 48
  • 0
زروقي يتنافس على جائزة أجمل هدف

يتنافس اللاعب الدولي الجزائري رامز زروقي على جائزة أجمل هدف، في البطولة الهولندية للموسم المُنقضي.

جاء ذلك في بيان نشرته رابطة الكرة المُسيّرة للبطولة الهولندية، الإثنين.

ويتنافس متوسط الميدان زروقي على هذه الجائزة، رفقة 9 لاعبين آخرين ومن الجنسَين.

وأُدرج هدف زروقي في مرمى نادي آيندهوفن، ضمن هذه المسابقة. وهو توقيع أمضاه الدولي الجزائري لِمصلحة فريقه تفينتي إنشخيده، في الـ 30 من أكتوبر الماضي.

وتُعلن رابطة الكرة الهولندية عن اللاعب الفائز بِجائزة أجمل هدف، في الـ 30 من أوت المقبل.

وقبل ذلك، يُمكن للجمهور الجزائري التصويت لِمصلحة رامز زروقي عبر الرابط الإلكتروني:

https://eredivisie.nl/doelpuntvanhetjaar/

مقالات ذات صلة
بِالفيديو: أوّل هدف لـ “براهيمي”

بِالفيديو: أوّل هدف لـ “براهيمي”

محرز يتحدّث عن الموسم الجديد وهالاند وأمور أخرى

محرز يتحدّث عن الموسم الجديد وهالاند وأمور أخرى

أرشح الجزائر والسعودية للتتويج باللقب العربي

أرشح الجزائر والسعودية للتتويج باللقب العربي

توزيع المهام .. عودة كأس الجزائر .. و”الشان” أهم قرارات المكتب الفيدرالي

توزيع المهام .. عودة كأس الجزائر .. و”الشان” أهم قرارات المكتب الفيدرالي

5 ضباط “خبراء” من كوريا الجنوبية للمشاركة في تأمين مونديال قطر

5 ضباط “خبراء” من كوريا الجنوبية للمشاركة في تأمين مونديال قطر

حيمودي في طريقه لرئاسة لجنة التحكيم وبيشاري يريد البقاء

حيمودي في طريقه لرئاسة لجنة التحكيم وبيشاري يريد البقاء

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد