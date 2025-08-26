زروقي يتّهم المدرب فان بيرسي

زروقي رفقة بعض زملائه في فينورد تحت إمرة المدرب فان بيرسي.

اتّهم اللاعب الدولي الجزائري رامز زروقي المدرب روبن فان بيرسي، بِتعجيل رحيله عن نادي فينورد روتردام الهولندي.

وترك متوسط الميدان زروقي (27 سنة) فريق فينورد روتردام مؤخرا فقط، وانتقل بِصيغة الإعارة لِموسم واحد إلى نادي تفينتي إنشخيده الهولندي.

وقال زروقي إن المدرب فان بيرسي لم يكن يعبأ بِإصابته، في تفسير لِفقدانه المنصب الأساسي.

وأضاف في أحدث تصريحات أدلى بها لِصحيفة “فوتبال إنترناسيونال” الهولندية، يقول إن التيّار لم يعد يمرّ بينه وبين فان بيرسي. وبِالتالي كان خيار الرحيل لا مفرّ منه.

ويُؤمن رامز زروقي بِأن العودة إلى فريقه السابق تفينتي إنشخيده الحلّ الأمثل، رغم أنه لا يزال يرتبط مع نادي فينورد روتردام بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2027.