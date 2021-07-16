زروقي يحمل شارة القائد

حمل اللاعب الدولي الجزائري رامز زروقي، الجمعة، شارة قائد فريق تفينتي إنشخيده الهولندي.

حدث ذلك خلال مباراة فريق تفينتي إنشخيده ونادي زفوله الهولنديَين.

وانتهت هذه المباراة الودّية لِمصلحة فريق تفينتي إنشخيده، بِنتيجة هدف لِصفر.

ويعني قرار منح شارة القائد للاعب رامز زروقي، أن الدولي الجزائري يُحظى بِمكانة مُحترمة في نادي تفينتي إنشخيده.

كما يكشف هذا القرار عن رغبة إدارة نادي تفينتي إنشخيده في بقاء زروقي، خاصة في ظلّ تردّد أخبار رغبة فرق أوروبية في الاستفادة من خدمات الدولي الجزائري هذه الصائفة.

ويرتبط متوسط الميدان رامز زروقي (23 سنة) مع نادي تفينتي إنشخيده الهولندي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2023.

هذا وسيلعب رامز زروقي وفريقه تفينتي إنشخيده مباراة تحضيرية أخرى، أمام نادي لازيو الإيطالي، في الـ 7 من أوت المقبل.

وتنطلق البطولة الهولندية للموسم الجديد، مساء الـ 13 من أوت المقبل.