زروقي يختار التصعيد مع إدارة تفنيتي من أجل الانتقال إلى فينورد

يسعى لحسم مستقبله بعد لقاء فيورنتينا

كشفت صحيفة “تيليغراف” الهولندية أن الدولي الجزائري، رامز زروقي، طالب إدارة فريقه بعقد اجتماع طارئ من أجل حسم مستقبله ومسألة رحيله نحو نادي فينورد بعد مواجهة فيورنتينا، يوم الخميس المقبل، في إياب الدور التمهيدي من مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي، بعد أن رفضت إدارة تفينتي تسريحه للعملاق الهولندي.

وتعززت فرص انضمام لاعب خط الوسط الجزائري البالغ من العمر (24 عاما)، إلى نادي فينورد بعد أن قام الأخير بيع لاعبه النرويجي، فريديريك أورسنيس، إلى نادي بنفيكا البرتغالي مقابل 15 مليون يورو، في وقت اختارت فيه إدارة فينورد زروقي ليكون بديلا للدولي النرويجي.

وقالت صحيفة “تليغراف” الهولندية في تقرير لها عن رامز زروقي والصفقة المحتملة مع فينورد: “رامز زروقي لم يُخرج فينورد من عقله حتى الآن”، وزادت”: “أبلغ لاعب خط الوسط البالغ من العمر 24 عامًا الإدارة في مناسبتين (اجتماعين) أنه يريد الذهاب إلى روتردام في أقرب وقت ممكن”، وتابعت الصحيفة الهولندية التأكيد على أن زروقي يريد الرحيل عن تفينتي لكن بطريقة هادئة ودون الدخول في صدام مع الإدارة، حيث قالت: “الإدارة لم تتردد وقالت لزروقي لا، لكنه عاد إلى مكتب مجلس الإدارة الأسبوع الماضي”، وأردفت: “زروقي لا يريد أن يذهب بعيدا مثل أنتوني لاعب أجاكس الذي رفض التدرب الجمعة الماضي بسبب اهتمام مانشستر يونايتد”، وزادت: “سيواصل اللاعب الجزائري الدولي بذل قصارى جهده من أجل إف سي تفينتي الذي يخوض مباراة حاسمة للتأهل لدوري المؤتمر الأوروبي هذا الأسبوع. لكنه يريد الانتقال إلى روتردام بسرعة لأنه يرى أن النادي هو الخطوة التالية في مسيرته”، وهي الرغبة التي ستدخل اللاعب الجزائري في صدام مع الإدارة.

وأوضحت الصحيفة الهولندية ذائعة الصيت أن إدارة تفينتي مطالبة بمراجعة مطالبها المالية لتسهيل مهمة رحيل نجم “الخضر”، وكتبت: “تعتقد إدارة تفينتي أن زروقي يستحق أكثر من 10 ملايين يورو، لكن لاعبي خط الوسط الآخرين في هولندا من المستوى الأول (كوينتن تيمبر وجوي فيرمان) كلفوا أقل بكثير وفقًا لفينورد”، وأضافت: “انتقل فيرمان إلى إيندهوفن مقابل 6.5 مليون ولديه الآن فرصة جيدة للعب في دوري أبطال أوروبا. على أي حال لا يزال زروقي أحد أهم أهداف فينورد قبل غلق الميركاتو الصيفي”.