زروقي يدعوا لإشراك الدول النامية في تصميم وتطوير منظومة الذكاء الاصطناعي

خلال مشاركته في الحوار العالمي حول حوكمة الذكاء الاصطناعي بجنيف

دعا وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، سيدعلي زروقي، لإشراك الدول النامية في تصميم وتطوير منظومة الذكاء الاصطناعي، وهذا خلال مشاركته على رأس وفد جزائري رفيع المستوى، في أشغال الحوار العالمي حول حوكمة الذكاء الاصطناعي المنظم تحت رعاية الأمم المتحدة بمدينة جنيف، ومشاركة أكثر من مائة دولة، وفقا لما أفادت به الوزارة.

وبعد افتتاح الأشغال من طرف الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، تطرق الحدث العالمي الأول من نوعه، والذي يهدف إلى بلورة رؤية دولية مشتركة لحوكمة الذكاء الاصطناعي، إلى عدد من المحاور الرئيسية، من بينها بناء إطار عالمي لحوكمة الذكاء الاصطناعي، وتقليص الفجوة الرقمية بين الدول، وتعزيز التنسيق الدولي، وضمان الاستخدام المسؤول والأخلاقي للذكاء الاصطناعي، إلى جانب دعم نقل التكنولوجيا، وبناء القدرات، وتطوير البنى التحتية الرقمية، وتمكين الدول النامية من المشاركة الفاعلة في تطوير هذه التقنيات وحوكمتها.

وأكد زروقي خلال مداخلته “أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد قضية تكنولوجية، بل أصبح قضية تنموية وسيادية، مشدداً على ضرورة أن تكون حوكمته شاملة وعادلة، وأن تضمن مشاركة الدول السائرة في طريق النمو في تصميم وتطوير منظومة الذكاء الاصطناعي، لا أن تقتصر على استهلاكها. كما دعا إلى الانتقال من المبادئ العامة إلى آليات تنفيذية ملموسة تشمل بناء القدرات، ونقل التكنولوجيا، وتبادل المعرفة.”

وأفادت الوزارة ان مشاركة الجزائر في هذا الحوار تندرج ضمن التزامها بالمساهمة في صياغة منظومة دولية متوازنة لحوكمة الذكاء الاصطناعي، بما يعزز التنمية المستدامة ويحفظ سيادة الدول ويخدم المصالح المشتركة للمجتمع الدولي.