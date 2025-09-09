زروقي يدعو شركات البريد السريع إلى توسيع شبكاتهم لتشمل جميع ولايات الوطن

مع تعميم استعمال وسائل الدفع الإلكتروني

ترأس وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية سيد علي زروقي يوم الثلاثاء، لقاء مع متعاملي البريد السريع الدولي الخاضعين لنظام الترخيص، ومتعاملي البريد السريع المحلي الخاضعين لنظام التصريح البسيط.

وجاء هذا اللقاء، حسب ما ذكره بيان للوزارة، في سياق “الديناميكية المتنامية التي يشهدها نشاط البريد السريع في الجزائر. لاسيما منذ جائحة كورونا، وما تفرضه التحولات العالمية في هذا المجال”.

حيث أكد الوزير على “الأهمية الاستراتيجية لهذا النشاط، خاصة في إطار دعم وتطوير التجارة الإلكترونية ببلادنا”. مجدّدا “التزام دائرته الوزارية بمرافقة المتعاملين لتحقيق هذا المسعى”. كما شدّد على “وجوب التقيّد بجملة من الالتزامات، في مقدمتها:

ضمان جودة الخدمات،

احترام آجال التسليم،

حماية البيانات الشخصية للمواطنين،

والتكفل الفعّال بانشغالاتهم، في ظل الالتزام بأخلاقيات المهنة”.

وأوضح الوزير زروقي أن “هذه الالتزامات ستكون محلّ تأطير وضبط دقيق بالتنسيق مع سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، مع ضمان متابعة دؤوبة لمستوى احترامها”.

كما دعا المتعاملين المعنيين إلى “توسيع شبكاتهم لتشمل جميع ولايات الوطن. وبالأخص ولايات الجنوب، مع اعتماد الحلول الرقمية الحديثة”.

إلى جانب ذلك، خصّ وزير القطاع على “تعميم استعمال وسائل الدفع الإلكتروني”. مشيرا إلى “الدور المحوري الذي يعوّل أن يلعبه نشاط البريد السريع، في مسار التحول الاقتصادي للبلاد”.

“وقد شكّل اللقاء أيضا، فرصة استمع فيها الوزير إلى جملة من الانشغالات والتحديات التي طرحها المتعاملون”. مؤكدا “التزام الوزارة بمرافقتهم قصد إيجاد الحلول المناسبة لها”، يضيف المصدر.