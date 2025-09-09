-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد
مع تعميم استعمال وسائل الدفع الإلكتروني

زروقي يدعو شركات البريد السريع إلى توسيع شبكاتهم لتشمل جميع ولايات الوطن

الشروق أونلاين
  • 87
  • 0
زروقي يدعو شركات البريد السريع إلى توسيع شبكاتهم لتشمل جميع ولايات الوطن
ح.م
جانب من اللقاء

ترأس وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية سيد علي زروقي يوم الثلاثاء، لقاء مع متعاملي البريد السريع الدولي الخاضعين لنظام الترخيص، ومتعاملي البريد السريع المحلي الخاضعين لنظام التصريح البسيط.

وجاء هذا اللقاء، حسب ما ذكره بيان للوزارة، في سياق “الديناميكية المتنامية التي يشهدها نشاط البريد السريع في الجزائر. لاسيما منذ جائحة كورونا، وما تفرضه التحولات العالمية في هذا المجال”.

حيث أكد الوزير على “الأهمية الاستراتيجية لهذا النشاط، خاصة في إطار دعم وتطوير التجارة الإلكترونية ببلادنا”. مجدّدا “التزام دائرته الوزارية بمرافقة المتعاملين لتحقيق هذا المسعى”. كما شدّد على “وجوب التقيّد بجملة من الالتزامات، في مقدمتها:

  • ضمان جودة الخدمات،
  • احترام آجال التسليم،
  • حماية البيانات الشخصية للمواطنين،
  • والتكفل الفعّال بانشغالاتهم، في ظل الالتزام بأخلاقيات المهنة”.

وأوضح الوزير زروقي أن “هذه الالتزامات ستكون محلّ تأطير وضبط دقيق بالتنسيق مع سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، مع ضمان متابعة دؤوبة لمستوى احترامها”.

كما دعا المتعاملين المعنيين إلى “توسيع شبكاتهم لتشمل جميع ولايات الوطن. وبالأخص ولايات الجنوب، مع اعتماد الحلول الرقمية الحديثة”.

إلى جانب ذلك، خصّ وزير القطاع على “تعميم استعمال وسائل الدفع الإلكتروني”. مشيرا إلى “الدور المحوري الذي يعوّل أن يلعبه نشاط البريد السريع، في مسار التحول الاقتصادي للبلاد”.

“وقد شكّل اللقاء أيضا، فرصة استمع فيها الوزير إلى جملة من الانشغالات والتحديات التي طرحها المتعاملون”. مؤكدا “التزام الوزارة بمرافقتهم قصد إيجاد الحلول المناسبة لها”، يضيف المصدر.

مقالات ذات صلة
عقود صيدلانية مرتقبة بقيمة 400 مليون دولار

عقود صيدلانية مرتقبة بقيمة 400 مليون دولار

الجزائر وجنوب أفريقيا تبحثان تعزيز التعاون في الطاقة والمناجم

الجزائر وجنوب أفريقيا تبحثان تعزيز التعاون في الطاقة والمناجم

إبرام عقود صناعية بـ 950 مليون دولار في هذه المجالات

إبرام عقود صناعية بـ 950 مليون دولار في هذه المجالات

بإشراك مختصين في المجال.. رقمنة الموانئ لتسريع شحن وتفريغ السفن

بإشراك مختصين في المجال.. رقمنة الموانئ لتسريع شحن وتفريغ السفن

شبابيك آلية جديدة تسمح بإجراء عمليات دفع الأموال

شبابيك آلية جديدة تسمح بإجراء عمليات دفع الأموال

اعتماد قياس ألماني جديد لمركز تنمية الطاقات المتجددة

اعتماد قياس ألماني جديد لمركز تنمية الطاقات المتجددة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد