-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

زروقي يسبق ماندي في أمر لم يتعوّد عليه الجمهور الجزائري

علي بهلولي
  • 410
  • 0
زروقي يسبق ماندي في أمر لم يتعوّد عليه الجمهور الجزائري
زروقي قبيل انطلاق المباراة (صورة نادي تفينتي)

شارك اللاعب الدولي الجزائري رامز زروقي سهرة السبت، في مباراة فريقه تفينتي إنشخيده والمضيف نادي فيلام 2 الهولنديَين.

وفاز فريق تفينتي إنشخيده بِهدف لِصفر، في إطار الجولة الـ 20 من عمر البطولة الهولندية.

ودخل متوسط الميدان رامز زروقي إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 75، وحينها كان فريقه تفينتي إنشخيده متقدّما في النتيجة بِهدف دون ردّ.

وخاض زروقي هذه المواجهة بعد يومَين فقط من مشاركته في كامل أطوار لقاء المنتخب الوطني الجزائري وكوت ديفوار، بِمدينة دوالا الكاميرونية. ضمن إطار الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لِنهائيات كأس أمم إفريقيا.

ولم يتعوّد الجمهور الجزائري على متابعة لاعبي المنتخب الوطني، يخوضون مقابلتَين رسميتَين في ظرف 48 ساعة. ذلك أن زروقي عاد من الكاميرون إلى هولندا مرورا بِفرنسا، وتخلّلت السفرية الشاقة مواجهتان كبيرتان على مستوى المنتخب والنادي.

وبات زروقي وقد سبق مواطنه وزميله المدافع عيسى ماندي، الذي حضر أيضا مساء السبت مباراة فريقه فياريال والضيف نادي مايوركا في البطولة الإسبانية، لكنه اكتفى بِمتابعتها من دكّة البدلاء.

ويجمع فريق تفينتي إنشخيده بعد هذا الانتصار 38 نقطة في المركز الـ 4، ويشغل نادي فيلام الرّتبة الـ 15 بِرصيد 18 نقطة.

مقالات ذات صلة
التتويج بالكأس العربية سبب خروجنا المبكر من “الكان”

التتويج بالكأس العربية سبب خروجنا المبكر من “الكان”

هذه هي أجندة المنتخب الوطني لِعام 2022

هذه هي أجندة المنتخب الوطني لِعام 2022

حليش: مواجهة الكاميرون صعبة.. وثقتي كبيرة في التأهل

حليش: مواجهة الكاميرون صعبة.. وثقتي كبيرة في التأهل

بلماضي للجمهور الجزائري: لا تُؤذوني في محرز

بلماضي للجمهور الجزائري: لا تُؤذوني في محرز

إقالة مدرب أحد المنافسين المحتملين لـ”الخضر” في المباراة الفاصلة

إقالة مدرب أحد المنافسين المحتملين لـ”الخضر” في المباراة الفاصلة

هذا ما قاله غوارديولا عن محرز

هذا ما قاله غوارديولا عن محرز

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد