زروقي يسبق ماندي في أمر لم يتعوّد عليه الجمهور الجزائري

شارك اللاعب الدولي الجزائري رامز زروقي سهرة السبت، في مباراة فريقه تفينتي إنشخيده والمضيف نادي فيلام 2 الهولنديَين.

وفاز فريق تفينتي إنشخيده بِهدف لِصفر، في إطار الجولة الـ 20 من عمر البطولة الهولندية.

ودخل متوسط الميدان رامز زروقي إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 75، وحينها كان فريقه تفينتي إنشخيده متقدّما في النتيجة بِهدف دون ردّ.

وخاض زروقي هذه المواجهة بعد يومَين فقط من مشاركته في كامل أطوار لقاء المنتخب الوطني الجزائري وكوت ديفوار، بِمدينة دوالا الكاميرونية. ضمن إطار الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لِنهائيات كأس أمم إفريقيا.

ولم يتعوّد الجمهور الجزائري على متابعة لاعبي المنتخب الوطني، يخوضون مقابلتَين رسميتَين في ظرف 48 ساعة. ذلك أن زروقي عاد من الكاميرون إلى هولندا مرورا بِفرنسا، وتخلّلت السفرية الشاقة مواجهتان كبيرتان على مستوى المنتخب والنادي.

وبات زروقي وقد سبق مواطنه وزميله المدافع عيسى ماندي، الذي حضر أيضا مساء السبت مباراة فريقه فياريال والضيف نادي مايوركا في البطولة الإسبانية، لكنه اكتفى بِمتابعتها من دكّة البدلاء.

ويجمع فريق تفينتي إنشخيده بعد هذا الانتصار 38 نقطة في المركز الـ 4، ويشغل نادي فيلام الرّتبة الـ 15 بِرصيد 18 نقطة.