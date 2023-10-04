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رياضة

زروقي يستعيد منصبه الأساسي

علي بهلولي
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زروقي يستعيد منصبه الأساسي
ح.م
رامز زروقي قبيل انطلاق المباراة.

استعاد اللاعب الدولي الجزائري رامز زروقي مساء الأربعاء، منصبه الأساسي مع فريقه الجديد فينورد روتردام الهولندي.

وشارك متوسّط الميدان زروقي أساسيا مع فريقه فينورد روتردام، في مواجهة المُضيّف نادي أتليتيكو مدريد الإسباني. لِحساب الجولة الثانية من دور المجموعات لِمنافسة رابطة أبطال أوروبا. قبل أن يُستبدل في الدقيقة الـ 78، تاركا فريقه مُتخلّفا في النتيجة بـ (2-3).

ويُشير تاريخ الـ 13 من أوت الماضي، إلى موعد آخر مباراة رسمية على مستوى الأندية خاضها زروقي أساسيا مع فريقه فينورد روتردام، ولُعبت في إطار منافسة البطولة الهولندية.

وخسر فريق فينورد روتردام بِنتيجة (2-3) أمام أتليتيكو مدريد الإسباني.

وعن الفوج الخامس، يتبارى فريق سلتيك غلاسكو الأسكتلندي مع ضيفه نادي لاتسيو الإيطالي، سهرة الأربعاء.

وتشكّل جدول الترتيب مُؤقّتا كالتّالي:

1- أتليتيكو

2- فينورد روتردام

3- لاتسيو (ناقص مباراة)

4- سلتيك غلاسكو (ناقص مباراة)

وفي الجولة الثالثة بِتاريخ الـ 25 من أكتوبر الحالي، يُواجه رامز زروقي وفريقه فينورد روتردام الهولندي داخل القواعد نادي لاتسيو. ويتبارى أتليتيكو مدريد مع المُضيّف نادي سلتيك غلاسكو.

وبعد ستّ جولات، يتأهّل رائد ووصيف الفوج للدور ثمن النّهائي، ويتحوّل صاحب المركز الثالث إلى مسابقة الدور الأوروبي، بينما يخرج مُتذيّل الترتيب من المضمار.

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